Além do ChatGPT: 66% dos líderes exigem inteligência artificial avançada para contratar

A transformação digital nas empresas alterou o patamar de exigência para a contratação de profissionais. O uso de assistentes virtuais para tarefas simples tornou-se um requisito comum nas seleções, assim como o domínio do pacote de escritório.

Segundo o relatório Work Trend Index, desenvolvido pela Microsoft e pelo LinkedIn, 75% dos trabalhadores do conhecimento já utilizam ferramentas digitais no trabalho. Além disso, 66% dos líderes afirmam que não contratariam um profissional sem habilidades em inteligência artificial.

O dado demonstra que o conhecimento básico tornou-se padrão. O mercado agora busca talentos capazes de integrar a tecnologia à solução de problemas complexos no ambiente corporativo.

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Do uso superficial ao impacto operacional

A utilização restrita a pesquisas simples em chatbots não atende às necessidades das empresas. Um estudo conduzido pela Harvard Business School em parceria com o Boston Consulting Group apontou que profissionais sem pensamento crítico ao operar essas ferramentas registraram queda de 19 pontos percentuais em precisão.

Por outro lado, o levantamento mostrou que profissionais qualificados para auditar e guiar o sistema aumentaram a qualidade das entregas em 40%. A diferença está no domínio de metodologias como engenharia de prompts avançada e automação de processos.

Na prática de negócios, isso significa ir além de gerar textos automatizados. O profissional qualificado conecta bancos de dados internos a modelos de linguagem, criando fluxos de trabalho eficientes e protegendo as informações da empresa.

As habilidades exigidas pelas empresas

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De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, a interação entre humanos e máquinas exige novas competências. A consultoria IBM estima que 40% da força de trabalho global precisará de requalificação devido ao avanço da inteligência artificial.

Entre as capacidades mais valorizadas pelos recrutadores no currículo, destacam-se:

Raciocínio crítico : capacidade de analisar, validar e corrigir as respostas geradas pelos algoritmos.

Automação de processos : habilidade para integrar sistemas tecnológicos à rotina de trabalho.

Visão estratégica: compreensão de como a inovação pode reduzir custos e gerar receitas.

Como destacar as novas competências no mercado

Para transmitir essa qualificação no mercado de trabalho, o candidato deve evitar termos genéricos. É mais eficiente descrever projetos em que a implementação de soluções em inteligência artificial gerou redução de tempo ou otimização de custos.

As organizações valorizam profissionais que combinam visão de negócios e capacidade técnica. O aprendizado contínuo sobre novas ferramentas e metodologias tornou-se fundamental para garantir relevância no cenário corporativo.

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