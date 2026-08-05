Com a saída do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), favorito nas pesquisas, Minas Gerais passa a ter uma das disputas mais indefinidas das eleições de 2026, avalia o cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília (UnB), em entrevista à EXAME.

"A desistência de Cleitinho transforma a eleição mineira em uma das mais imprevisíveis do país. Sem ele, nenhum dos principais concorrentes consegue se consolidar como favorito. Todos aparecem abaixo dos 20% das intenções de voto na última Quaest, o que faz de Minas uma verdadeira loteria eleitoral", afirma Medeiros.

O desfecho ocorreu nesta terça-feira, 4, durante a convenção nacional do Republicanos. Após semanas de indefinição e menos de 24 horas depois de anunciar que desistiria da candidatura em razão do luto pela morte do irmão, Matheus Azevedo, Cleitinho voltou a pedir autorização para disputar o Palácio Tiradentes. O presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, negou o pedido e afirmou que o processo deliberativo do partido já havia sido encerrado.

A decisão encerra uma sequência de idas e vindas do senador, que liderava todos os cenários testados pela pesquisa Genial/Quaest divulgada em 28 de julho, com 35% das intenções de voto, além de vencer todos os adversários nas simulações de segundo turno. Sem seu principal favorito, a disputa passa a ocorrer em um ambiente mais fragmentado.

Na avaliação de Medeiros, esse novo cenário amplia a importância da estrutura partidária e da capacidade de campanha dos concorrentes.

"Quem larga em melhor posição é o governador Mateus Simões. A máquina estadual ganha mais relevância em um cenário pulverizado. Estrutura financeira e capacidade de mobilização passam a pesar mais quando não existe um líder isolado na disputa", diz o cientista político.

Embora a saída de Cleitinho abra espaço para o avanço dos adversários, Medeiros avalia que seus eleitores não devem migrar em bloco para outro candidato. Segundo ele, a base construída pelo senador reúne perfis bastante distintos, o que dificulta uma transferência automática de votos.

"O eleitorado de Cleitinho não era um bloco ideológico uniforme. Ele reunia eleitores de direita, de centro e muitos votos de protesto, impulsionados por uma imagem de candidato antissistema e distante das estruturas partidárias tradicionais", afirma.

Na avaliação do cientista político, parte desse eleitorado pode migrar para outros candidatos ao longo da campanha, mas outra parcela tende a aumentar, pelo menos neste primeiro momento, o contingente de indecisos, além dos votos brancos e nulos.

Ausência de Cleitinho dificulta estratégia de Flávio Bolsonaro em Minas

Os efeitos da desistência também alcançam a disputa presidencial. Minas Gerais é considerado um estado estratégico por concentrar o segundo maior eleitorado do país, e Cleitinho era visto como um dos principais aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL) no estado.

"Sem Cleitinho, Flávio perde um palanque altamente competitivo no segundo maior colégio eleitoral do país. Sua campanha terá que montar um novo quebra-cabeça político no estado em um prazo muito curto", afirma Medeiros.

Segundo ele, o desempenho do senador passará a depender ainda mais da mobilização de lideranças como Nikolas Ferreira (PL) e da capacidade de articulação com partidos de centro-direita, como PP, União Brasil e Republicanos, para reconstruir uma base eleitoral competitiva em Minas Gerais.

Na ausência de um candidato capaz de reproduzir a vantagem que Cleitinho tinha nas pesquisas, Medeiros avalia que a eleição mineira tende a ser decidida menos pelo favoritismo inicial e mais pela construção de alianças, pelo tempo de campanha e pela capacidade dos candidatos de conquistar um eleitorado que, até agora, permanece sem um destino definido.