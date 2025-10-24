Após declaração de Lula, governo diz 'não tolerar' tráfico de drogas

O governo federal declarou nesta sexta-feira, 24, que "não tolera" o tráfico de drogas e apresentou informações das forças de segurança sobre as ações de combate ao comércio de substâncias ilícitas.

Em uma nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou estar agindo "com rigor e inteligência, alcançando resultados históricos contra as estruturas das organizações criminosas".

O posicionamento do governo veio após uma declaração do presidente. Mais cedo, nesta sexta-feira, Lula afirmou que "traficantes são vítimas dos usuários".

A declaração gerou críticas por parte da oposição, e, diante da repercussão, o presidente recuou. "A fala foi mal colocada", explicou Lula em suas redes sociais.

Maior operação da história

A nota recorda que, em agosto, foi realizada a maior operação da história contra o crime organizado, que atingiu o núcleo que uma rede criminosa envolvida em falsificação de combustíveis e lavagem de dinheiro.

Além disso, o governo também apontou para uma nova operação da Polícia Federal, que foi deflagrada nesta sexta-feira contra uma quadrilha, em Passo Fundo (RS), que atuava no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo o texto, essas ações foram viabilizadas por meio de investimentos de inteligência e integração de várias forças de segurança. "Ações da Polícia Federal retiraram cerca de R$ 7 bilhões em bens dos criminosos apenas em 2024. O valor mais do que dobrou em relação ao ano anterior, representando mais um recorde histórico".

O texto também faz uma comparação do número de operações realizadas entre 2022 e 2025, com base em dados da PF. Em 2022, foram registradas 1.875 operações; em 2023, esse número subiu para 2.739; em 2024, chegaram a 3.393; e até setembro deste ano, já foram realizadas 2.867 operações.

Veja a íntegra da nota do governo

O Governo do Brasil não tolera o tráfico de drogas e atua com rigor e ações de inteligência, obtendo resultados históricos contra a espinha dorsal das organizações criminosas.

Os dados de 2025 mostram que o balanço final deste ano trará números também positivos. No dia de hoje, uma nova operação da Polícia Federal foi deflagrada contra uma quadrilha, sediada em Passo Fundo/RS, que atuava no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

Com investimento em ações de inteligência, integração entre as diferentes forças de segurança, além da repressão à lavagem de dinheiro, o Governo do Brasil está impondo perdas nunca vistas ao crime organizado.

Ações da Polícia Federal retiraram cerca de R$ 7 bilhões em bens dos criminosos apenas em 2024. O valor mais do que dobrou em relação ao ano anterior, representando mais um recorde histórico.

Ainda em 2024, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 850 toneladas de drogas nas rodovias federais – um recorde histórico, que representa crescimento significativo em relação a 2023.

Em dois anos, o Governo do Brasil praticamente dobrou o número de operações de combate ao crime organizado, que passaram de 1.875 em 2022 para 3.393 em 2024.

Esse trabalho histórico poderá avançar ainda mais com as inovações do Governo do Brasil na PEC da Segurança Pública e outros textos enviados ao Congresso Nacional. O objetivo é somar as forças de todo o país para desmantelar as estruturas que alimentam o crime.

Ações efetivas e resultados históricos contra as organizações criminosas reafirmam o compromisso do Governo do Brasil com a segurança das famílias do país.

O Governo do Brasil segue firme contra o crime organizado e do lado do povo brasileiro.