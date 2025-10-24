Mundo

Trump sanciona presidente da Colômbia após alegações de tráfico

Medida foi anunciada nesta sexta-feira, 24 de outubro, pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16h06.

Última atualização em 24 de outubro de 2025 às 16h07.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs sanções ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, intensificando o confronto com o país latino-americano em relação ao tráfico de drogas.

A medida foi anunciada nesta sexta-feira, 24, pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA. As sanções atingiram quatro indivíduos, que, de acordo com a agência Bloomberg, foram incluídos em uma "lista especial". Entre os sancionados estão o presidente colombiano Gustavo Petro e o ministro do Interior, Armando Benedetti.

Trump criticou Petro, chamando-o de "líder do tráfico de drogas", acusando-o de permitir que o narcotráfico prosperasse durante seu governo e ameaçando impor sanções às exportações colombianas.

O anúncio aconteceu após a decisão de Trump, em setembro, de "descertificar" a Colômbia como parceira no combate ao narcotráfico, colocando o país na mesma categoria de nações como Venezuela, Bolívia, Afeganistão e Mianmar. Essa ação ocorre no contexto de um aumento histórico na produção de cocaína, sendo a maior parte originária da Colômbia.

