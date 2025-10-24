Trump sanciona presidente da Colômbia após alegações de tráfico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs sanções ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, intensificando o confronto com o país latino-americano em relação ao tráfico de drogas.

A medida foi anunciada nesta sexta-feira, 24, pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA. As sanções atingiram quatro indivíduos, que, de acordo com a agência Bloomberg, foram incluídos em uma "lista especial". Entre os sancionados estão o presidente colombiano Gustavo Petro e o ministro do Interior, Armando Benedetti.

Trump criticou Petro, chamando-o de "líder do tráfico de drogas", acusando-o de permitir que o narcotráfico prosperasse durante seu governo e ameaçando impor sanções às exportações colombianas.

O anúncio aconteceu após a decisão de Trump, em setembro, de "descertificar" a Colômbia como parceira no combate ao narcotráfico, colocando o país na mesma categoria de nações como Venezuela, Bolívia, Afeganistão e Mianmar. Essa ação ocorre no contexto de um aumento histórico na produção de cocaína, sendo a maior parte originária da Colômbia.

