Lula passa de 50% e venceria eleição no 1º turno, diz AtlasIntel

O petista supera a metade dos votos totais contra seus concorrentes, podendo levar à reeleição em primeiro turno

Lula: petista aparece com mais 50% das intenções de voto (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08h30.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou a vantagem contra todos os adversários e poderia vencer a eleição presidencial de 2026 no primeiro turno, segundo Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta sexta-feira, 24.

Lula lidera todos os cenários de primeiro turno para eleição presidencial de 2026. O petista supera a metade dos votos totais contra seus concorrentes, podendo levar à reeleição em primeiro turno.

Em entrevista à EXAME, o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, afirmou que um dos principais desafio da direita em 2026 é impedir que Lula vença no primeiro turno. 

No cenário contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula tem vantagem de 51,3% contra 30,4%. Em relação a agosto, a vantagem de Lula cresceu 3 pontos e ultrapassou os 50% pela primeira vez.

Neste cenário, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), aparece como terceira opção dos eleitores (6%), número inferior aos 6,9% dos brasileiros que estão indecisos ou votariam branco/nulo.

No cenário eleitoral com Michelle Bolsonaro como candidata da direita, Lula tem quase o dobro de intenções (51% contra 26,6%) e seria reeleito em primeiro turno.

Em um cenário hipotético de primeiro turno em 2026 com os mesmos candidatos de 2022, Lula, com 48,1%, estaria a 7,5 pontos à frente de Bolsonaro, que marca 41,3%.

É o segundo menor valor que Bolsonaro alcança nesta simulação desde janeiro de 2025. Em outubro, a performance do atual presidente teve uma leve variação superior em relação ao mês passado (0,7 ponto), em valores similares à queda do ex-presidente (0,8 ponto).

Haddad lidera cenário sem Lula

Em um cenário onde Haddad é o candidato do PT, o Ministro da Fazenda chegou a 43,1% das intenções, contra 30,1% de Tarcísio.

Em relação à setembro, Haddad cresceu 5,5 pontos, mantendo à trajetória de melhora captada desde junho.

Ronaldo Caiado segue como terceira opção de voto dos eleitores, com 7% nesse cenário, mas o número é inferior aos 13,7% que se declaram indecisos ou votariam branco/nulo.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 14.063 brasileiros adultos entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.

Cenários de 1º turno presidencial em 2026 (outubro/2025)

Cenário 1 — Lula x Tarcísio x outros

  • Lula: 51,3%
  • Tarcísio de Freitas: 30,4%
  • Ronaldo Caiado: 6%
  • Ratinho Jr.: 3%
  • Romeu Zema: 2,5%
  • Voto branco/nulo: 5%
  • Não sei: 1,9%

Cenário 2 — Lula x Michelle Bolsonaro x outros

  • Lula: 51%
  • Michelle Bolsonaro: 26,2%
  •  Ronaldo Caiado: 9,1%
  • Ratinho Jr.: 5,1%
  • Romeu Zema: 4,6%
  • Voto branco/nulo: 3,2%
  • Não sei: 0,8%

Cenário 3 - Lula x Caiado x Zema x Ratinho Jr.

  • Lula: 51%
  • Ronaldo Caiado: 15,3%
  • Romeu Zema: 10,6%
  • Ratinho Jr.: 10,4%
  • Voto branco/nulo: 9,4%
  • Não sei: 3,4%

Cenário 4 — Haddad 

  • Fernando Haddad: 43,1%
  • Tarcísio de Freitas: 30,1%
  • Ronaldo Caiado: 7,0%
  • Ratinho Jr.: 3,5%
  • Romeu Zema: 2,6%
  • Voto branco/nulo: 10,8%
  • Não sei: 2,9%
