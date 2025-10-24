Lula passa de 50% e venceria eleição no 1º turno, diz AtlasIntel

Lula: petista aparece com mais 50% das intenções de voto (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08h30.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou a vantagem contra todos os adversários e poderia vencer a eleição presidencial de 2026 no primeiro turno, segundo Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta sexta-feira, 24.
Lula lidera todos os cenários de primeiro turno para eleição presidencial de 2026. O petista supera a metade dos votos totais contra seus concorrentes, podendo levar à reeleição em primeiro turno.
Em entrevista à EXAME, o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, afirmou que um dos principais desafio da direita em 2026 é impedir que Lula vença no primeiro turno.
No cenário contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula tem vantagem de 51,3% contra 30,4%. Em relação a agosto, a vantagem de Lula cresceu 3 pontos e ultrapassou os 50% pela primeira vez.
Neste cenário, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), aparece como terceira opção dos eleitores (6%), número inferior aos 6,9% dos brasileiros que estão indecisos ou votariam branco/nulo.
No cenário eleitoral com Michelle Bolsonaro como candidata da direita, Lula tem quase o dobro de intenções (51% contra 26,6%) e seria reeleito em primeiro turno.
Em um cenário hipotético de primeiro turno em 2026 com os mesmos candidatos de 2022, Lula, com 48,1%, estaria a 7,5 pontos à frente de Bolsonaro, que marca 41,3%.
É o segundo menor valor que Bolsonaro alcança nesta simulação desde janeiro de 2025. Em outubro, a performance do atual presidente teve uma leve variação superior em relação ao mês passado (0,7 ponto), em valores similares à queda do ex-presidente (0,8 ponto).
Em um cenário onde Haddad é o candidato do PT, o Ministro da Fazenda chegou a 43,1% das intenções, contra 30,1% de Tarcísio.
Em relação à setembro, Haddad cresceu 5,5 pontos, mantendo à trajetória de melhora captada desde junho.
Ronaldo Caiado segue como terceira opção de voto dos eleitores, com 7% nesse cenário, mas o número é inferior aos 13,7% que se declaram indecisos ou votariam branco/nulo.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 14.063 brasileiros adultos entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.
