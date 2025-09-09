EUA volta a afirmar que governo da Venezuela é 'ilegítimo' e trafica drogas

A Casa Branca reiterou nesta terça-feira sua postura de que o governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é "ilegítimo", e o acusou de traficar drogas para os Estados Unidos.

A porta-voz do governo americano, Karoline Leavitt, fez essas afirmações ao ser questionada em uma entrevista coletiva sobre as possíveis ações militares futuras de Washington em território venezuelano.

"Esta administração (do presidente Donald Trump) considera que o regime venezuelano é ilegítimo e que é inaceitável para este presidente e sua equipe permitir o tráfico de drogas ilegais e letais para os Estados Unidos", afirmou.

Leavitt também se referiu ao ataque americano ocorrido no último dia 2 contra um barco que havia zarpado na Venezuela com 11 supostos membros da gangue criminosa do Tren de Aragua a bordo.

"Isso envia uma mensagem clara aos traficantes de drogas do mundo: o presidente (Trump) não vai tolerar isso. A quantidade de droga apreendida nessa embarcação poderia ter causado a morte de milhares de americanos. Não permitiremos que esse veneno mortal entre em nosso país", acrescentou.

O governo da Venezuela rejeitou categoricamente as acusações, condenou o ataque e alegou que haveria uma campanha de manipulação midiática por parte de Washington.

O incidente intensificou as já tensas relações entre os dois países, em um contexto marcado por uma crescente atividade militar americana no Caribe, perto de águas venezuelanas, e pelas renovadas denúncias de que Maduro estaria à frente de uma rede internacional de narcotráfico.