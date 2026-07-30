Anvisa suspende lote de paracetamol por indícios de mofo; veja qual

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a distribuição, a comercialização e o uso do lote 114053 do medicamento Paramol 750 mg, a base de paracetamol, fabricado pela Belfar Ltda. A decisão consta na Resolução 2.948/2026, publicada nesta quinta-feira, 30.

Segundo a agência, foram encontrados no lote comprimidos com sujidade e aparência sugestiva de contaminação por bolor, popularmente conhecido como mofo. Todas as unidades serão recolhidas.

O Paramol é indicado para o tratamento de febre e para o alívio de dores leves a moderadas. Quem tiver uma unidade do lote 114053 deve interromper o uso e procurar orientação médica ou farmacêutica para substituir o medicamento.

Informações sobre ressarcimento devem ser solicitadas ao Serviço de Atendimento ao Consumidor da fabricante, disponível no site da Belfar.