O que fazer com produtos dos lotes contaminados da Ypê? Veja orientações

Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar o recolhimento de produtos da marca Ypê ao identificar risco de contaminação microbiológica, o público consumidor da empresa de materiais de limpeza busca direcionamento quanto ao que fazer com seus produtos.

A Anvisa constatou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras dos produtos em questão. De acordo com informações do National Institutes of Health (NIH), organismo é comum em infecções hospitalares ou de pessoas imunocomprometidas e pode afetar os pulmões, o trato urinário, o trato digestivo e feridas.

No perfil oficial da Ypê no Instagram, consumidores reclamam da falta de orientações e transparência da empresa.

“Não consigo abrir reclamação através dos contatos fornecidos pela empresa. Temos produtos listados como impróprios, com lote final 1. Gostaria de ser contatado pela empresa para solução”, escreveu um internauta.

Outra usuária perguntou “como devo proceder no caso de ter produto em casa do lote divulgado pela Anvisa com risco de contaminação? O Sac não atende para mais informações, quando atende deixa a ligação correndo e não diz nada! O que devo fazer?”

O que fazer com lotes contaminados?

De acordo com a Anvisa, quem tem em casa lotes dos produtos especificados na Resolução 1.834/2026 devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.

Além disos, o Centro de Vigilância Sanitária (CVS) de São Paulo passou ao Globo indicações do que fazer caso tenha produtos dos lotes afetados.

A recomendação é que não se jogue fora o produto, mas que o reserve longe de crianças e animais. O órgão "alerta para a importância de que não se descarte o produto no lixo, na pia, no ralo nem na privada. A recomendação é que se mantenha o produto armazenado fora do alcance de crianças e animais até que a empresa diga como vai proceder com o recolhimento", afirmou o CVS.

Caso o consumidor tenha utilizado um detergente ou lava-roupas do lote afetado, ele deve higienizar novamente os objetos que entraram em contato com os produtos, utilizando material de limpeza não-contaminado. Além disso, também é indicado descartar esponjas usadas para lavar a louça com detergentes do lote.

Para as pessoas que comeram usando louça lavada com esses detergentes, o CVS afirma que é necessário descartar a comida que ainda está em contato com esses vasilhames e ficar em alerta para o surgimento de sintomas de infecção bacteriana, como febre, dificuldade para respirar ou problemas intestinais.

Já quem fez o uso dos lava-roupas comprometidos e vestiu as roupas lavadas com eles, o procedimento é o mesmo: higienizar novamente os objetos e se atentar ao próprio estado de saúde.

As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do SNVS.

Quais são os sintomas de infecção por Pseudomonas aeruginosa?

A Pseudomonas aeruginosa pode se manifestar de formas muito diferentes dependendo do paciente e do local da infecção, de acordo com o NIH.

Na pele, a chamada foliculite por Pseudomonas, frequentemente associada ao uso de banheiras de hidromassagem e piscinas, provoca uma erupção cutânea, inchaço nos linfonodos axilares e febre.

Já ferimentos por perfuração, especialmente em crianças, podem evoluir para infecções profundas com secreção purulenta e, nos casos mais graves, osteomielite.

Em pacientes com diabetes, a bactéria é uma causa frequente de otite externa maligna, com dor intensa no ouvido, secreção e presença de tecido de granulação no canal auditivo.

Em pacientes com fibrose cística, queimaduras ou internados em UTI, o quadro tende a ser mais severo, podendo evoluir para pneumonia, sepse e choque séptico.

O que fazer em caso de infecção?

O primeiro passo é buscar atendimento médico. O diagnóstico envolve cultura de lesões, secreções, sangue ou urina, conforme o tipo de infecção.

Como a resistência a antibióticos é comum nessa bactéria, o teste de sensibilidade antimicrobiana é importante para guiar o tratamento.

Em infecções sistêmicas graves, exames laboratoriais e de imagem complementam a avaliação, e a biópsia de tecido pode ser necessária para distinguir casos de osteomielite de outras infecções.

O tratamento varia conforme a gravidade.

A decisão da Anvisa

A medida foi publicada nesta quinta-feira, 7, e inclui a suspensão da comercialização e da fabricação e o recolhimento dos itens listados.

O órgão informou que foram detectadas falhas no processo de fabricação em análises de monitoramento da produção, o que motivou a adoção da medida sanitária.

Os lotes atingidos possuem numeração final 1 das marcas Ypê, Tixan Ypê, Atol e Bak Ypê. A agência orienta os consumidores a verificarem os números dos lotes, interromperem o uso dos itens e contatarem o SAC da empresa para orientações sobre o recolhimento.

Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada na cidade de Amparo (SP).

A EXAME procurou a Ypê, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações da empresa.

Confira a lista de produtos afetados dos lotes com final 1: