Real Time: Lula tem com 36 pontos de vantagem no 3º maior colégio eleitoral do Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 59% das intenções de voto entre os eleitores do Ceará no primeiro turno estimulado da pesquisa Real Big Time. Flávio Bolsonaro (PL) registra 23%.

Escritor Augusto Cury (Avante) tem 7%, Renan Santos (Missão), 3%, Ronaldo Caiado (PSD), 1%, e Zema (Novo), 1%. Os demais candidatos somados chegam a 1%.

Brancos e nulos representam 3% e 2%; não souberam ou não responderam.

Entre os homens, Lula registra 55% e Flávio Bolsonaro, 30%. Entre as mulheres, Lula aparece com 63%, enquanto Flávio tem 17%.

Entre os eleitores de 16 a 34 anos, Lula registra 58% e Flávio, 22%. Na faixa de 35 a 59 anos, Lula tem 57% e Flávio, 26%. Entre eleitores com 60 anos ou mais, Lula aparece com 66% e Flávio, 18%.

Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, Lula registra 67% e Flávio Bolsonaro, 18%. Na faixa de dois a cinco salários mínimos, Lula tem 50% e Flávio, 32%.

Entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, Flávio aparece com 33% e Lula, com 29%.

Lula tem 38% na pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula registra 38% e Flávio Bolsonaro, 16%.

Escritor Augusto Cury aparece com 3%, Renan Santos, com 2%, e outros candidatos somam 2%.

8% afirmam votar em branco ou nulo e 31% não souberam ou não responderam.

Como fica o segundo turno entre Lula e Flávio?

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 64% e Flávio, com 27%.

Nesse cenário, 4% dos entrevistados afirmam votar em branco ou nulo e 5% não souberam ou não responderam.

Rejeição dos candidatos

Na pesquisa de rejeição, Flávio Bolsonaro aparece com 57%. Pablo Marçal (PRTB), que foi declarado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e não concorre ao cargo de líder do Executivo, tem 40%, Renan Santos, 36%, e Lula, 32%.

Escritor Augusto Cury registra 27%, Ronaldo Caiado, 26%, e Zema, 24%.

Rui Costa Pimenta (PCO) tem 23%, Edmilson Costa (PCB), 22%, Hertz Dias (PSTU), 19%, Veterinário Wilson Grassi (Democrata), 19%, Samara (UP), 18%, e Clariana Barão (DC), 16%.

1% afirmam que poderiam votar em todos e 1% não souberam ou não responderam.

Aprovação de Lula no Ceará

O trabalho do presidente Lula é aprovado por 63% dos entrevistados. Outros 34% desaprovam e 3% não souberam ou não responderam.

Na avaliação do governo, 39% consideram a administração ótima ou boa, 32% classificam como regular e 27% como ruim ou péssima. Outros 2% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Real Big Time ouviu 1.600 eleitores do Ceará entre os dias 14 e 17 de setembro de 2026.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no BR-03822/2026.