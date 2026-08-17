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Lula visita navio da Petrobras após descoberta de petróleo no Amapá

Presidente acompanha operação três dias após estatal anunciar sinais de petróleo e gás em poço na costa do estado

Lula: presidente visita nesta segunda-feira navio-sonda da Petrobras que atua na exploração da Margem Equatorial (Ricardo Stuckert/Lula Oficial/Flickr)

Lula: presidente visita nesta segunda-feira navio-sonda da Petrobras que atua na exploração da Margem Equatorial (Ricardo Stuckert/Lula Oficial/Flickr)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10h44.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita nesta segunda-feira, 17, um navio-sonda da Petrobras que atua na exploração de petróleo na Margem Equatorial, no litoral do Amapá. A agenda ocorre três dias após a estatal anunciar a identificação de petróleo e gás no poço Morpho, na região.

O navio opera no bloco FZA-M-59, na Bacia de Foz do Amazonas, considerada pela Petrobras uma das áreas mais promissoras para novas descobertas de petróleo no país. O poço fica a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá.

A perfuração do Morpho ainda está em andamento. A Petrobras agora precisa avaliar o volume de petróleo existente e as condições para determinar se a descoberta poderá ser explorada comercialmente.

Margem Equatorial

A descoberta reforça a aposta da Petrobras na Margem Equatorial, área que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte. A região ganhou atenção nos últimos anos após grandes descobertas de petróleo na Guiana e no Suriname, países vizinhos.

A exploração, porém, é alvo de discussões sobre os possíveis impactos ambientais. A Petrobras aguardou mais de uma década pela autorização para perfurar o primeiro poço na Bacia de Foz do Amazonas. O Ibama concedeu a licença em outubro de 2025, após exigir medidas de proteção ambiental e de resposta a possíveis acidentes.

Após o anúncio da descoberta, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que o resultado reforça a estratégia da companhia para a região. A estatal pretende perfurar outros três poços na Margem Equatorial, mas ainda depende de novas autorizações.

“Nosso otimismo em relação à Margem Equatorial brasileira se confirma hoje”, afirmou Chambriard. Segundo ela, a descoberta é resultado do trabalho da Petrobras e contribui para a estratégia de recomposição das reservas e de segurança energética do país.

Produção de petróleo

A Petrobras considera a abertura de novas áreas de exploração importante para compensar uma possível redução da produção do pré-sal no futuro. Atualmente, o pré-sal concentra a maior parte das reservas de petróleo do país.

*Com O Globo

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