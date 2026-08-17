Paraná Pesquisas: Moro tem 46,1% e Requião Filho, 23,4%, no 1º turno no Paraná

O senador Sergio Moro (PL) lidera a pesquisa de intenção de voto realizada pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 17. No cenário estimulado de primeiro turno ele aparece com 46,1% das intenções de voto.

Na segunda colocação, o deputado estadual Requião Filho (PDT) registra 23,4%, seguido pelo deputado federal Sandro Alex (PSD), com 16,5%. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados pelo instituto, Luiz França (Missão) pontua com 0,9%, seguido por Tayná Miessa (UP), com 0,6%, e Alexandre Salomão (Podemos), com 0,4%. Samuel de Mattos (PSTU) registra 0,1% e Adriano Teixeira (PCO) tem 0,0%.

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum candidato somam 6,5%, enquanto 5,5% não sabem ou não opinaram.

No cenário de menção espontânea, quando os nomes não são apresentados previamente ao eleitor, o alto nível de indefinição prevalece. Exatos 59,5% não sabem ou não opinaram, enquanto Moro é lembrado por 19,9% dos entrevistados, e Requião Filho por 7,5%.

Rejeição eleitoral

No levantamento que afere a rejeição dos pré-candidatos ao governo paranaense, onde o eleitor pode citar mais de um nome, Requião Filho lidera a resistência, sendo rejeitado por 36,3% dos entrevistados. Sergio Moro aparece na sequência, com índice de rejeição de 23,8%.

Sandro Alex enfrenta resistência de 11,1% do eleitorado, seguido por Tayná Miessa (9,9%), Alexandre Salomão (7,5%) e Samuel de Mattos (7,2%). Aqueles que afirmam que poderiam votar em todos os candidatos apresentados somam 7,4%, e 13,3% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.520 eleitores entre 13 e 16 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo PR-09048/2026.