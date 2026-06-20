O que é alerta extremo da Defesa Civil? Veja quando avisos aparecem no celular

Um alerta sonoro do tipo "extremo" chegou a celulares em diversas cidades do Brasil entre a noite de sexta-feira, 19, e a madrugada deste sábado, 20, trazendo a palavra "misantropia" e outras mensagens que não tinham qualquer relação com risco real. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil confirmou que o disparo foi resultado de uma invasão à plataforma do Defesa Civil Alerta, feita remotamente por alguém sem vínculo com o sistema, e classificou o episódio como provável ataque hacker.

A plataforma foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado e o órgão informou que vai acionar a Polícia Federal para investigar o caso.

Mas, afinal, como o sistema funciona e por que ele é capaz de emitir som mesmo com os celulares no modo silencioso?

Como funciona o Defesa Civil Alerta

O Defesa Civil Alerta é uma ferramenta do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), operada por Defesas Civis estaduais e municipais em todo o país. Ela usa a tecnologia de transmissão via telefonia celular para enviar mensagens diretamente aos aparelhos localizados em áreas com risco iminente de desastres.

O sistema funciona como complemento a outros canais de alerta já existentes, aumentando o alcance dos avisos para que mais pessoas adotem medidas de autoproteção diante de riscos como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo.

Diferentemente do SMS tradicional, a mensagem do Defesa Civil Alerta aparece sobreposta a qualquer conteúdo que esteja sendo usado no celular naquele momento, e só desaparece quando o usuário a fecha manualmente.

Segundo o Ministério da Integração, não é preciso cadastro prévio nem informar CEP: o alerta é enviado automaticamente a todos os celulares que estiverem em áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil.

O conteúdo de cada mensagem, assim como a decisão de quando enviá-la, é de responsabilidade do órgão de Defesa Civil local — estadual ou municipal.

Níveis de alerta

Os avisos seguem duas categorias:

Alerta extremo: nível máximo, emitido em casos de ameaça extrema à vida ou ao patrimônio, quando a população precisa adotar medidas de proteção imediatas. Foi esse o tipo de alerta usado no episódio da "misantropia";

nível máximo, emitido em casos de ameaça extrema à vida ou ao patrimônio, quando a população precisa adotar medidas de proteção imediatas. Foi esse o tipo de alerta usado no episódio da "misantropia"; Alerta severo: indica risco relevante, mas sem a mesma urgência, dando à população mais tempo para se preparar.

A maior diferença entre os dois níveis também está no som: