Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

O que é alerta extremo da Defesa Civil? Veja quando avisos aparecem no celular

Sistema foi invadido na madrugada deste sábado, 20, e disparou mensagem sem sentido a celulares de várias cidades

Defesa Civil Alerta: o que é o sistema que disparou som de sirene em celulares no último sábado, 20 (Divulgação/Câmara de Parnamirim)

Defesa Civil Alerta: o que é o sistema que disparou som de sirene em celulares no último sábado, 20 (Divulgação/Câmara de Parnamirim)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 20 de junho de 2026 às 09h43.

Um alerta sonoro do tipo "extremo" chegou a celulares em diversas cidades do Brasil entre a noite de sexta-feira, 19, e a madrugada deste sábado, 20, trazendo a palavra "misantropia" e outras mensagens que não tinham qualquer relação com risco real. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil confirmou que o disparo foi resultado de uma invasão à plataforma do Defesa Civil Alerta, feita remotamente por alguém sem vínculo com o sistema, e classificou o episódio como provável ataque hacker.

A plataforma foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado e o órgão informou que vai acionar a Polícia Federal para investigar o caso.

Mas, afinal, como o sistema funciona e por que ele é capaz de emitir som mesmo com os celulares no modo silencioso?

Como funciona o Defesa Civil Alerta

O Defesa Civil Alerta é uma ferramenta do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), operada por Defesas Civis estaduais e municipais em todo o país. Ela usa a tecnologia de transmissão via telefonia celular para enviar mensagens diretamente aos aparelhos localizados em áreas com risco iminente de desastres.

O sistema funciona como complemento a outros canais de alerta já existentes, aumentando o alcance dos avisos para que mais pessoas adotem medidas de autoproteção diante de riscos como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo.

Diferentemente do SMS tradicional, a mensagem do Defesa Civil Alerta aparece sobreposta a qualquer conteúdo que esteja sendo usado no celular naquele momento, e só desaparece quando o usuário a fecha manualmente.

Misantropia: Conheça 5 casos famosos de invasão hacker de sinal de TV, rádio e celular

Segundo o Ministério da Integração, não é preciso cadastro prévio nem informar CEP: o alerta é enviado automaticamente a todos os celulares que estiverem em áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil.

O conteúdo de cada mensagem, assim como a decisão de quando enviá-la, é de responsabilidade do órgão de Defesa Civil local — estadual ou municipal.

Níveis de alerta

Os avisos seguem duas categorias:

  • Alerta extremo: nível máximo, emitido em casos de ameaça extrema à vida ou ao patrimônio, quando a população precisa adotar medidas de proteção imediatas. Foi esse o tipo de alerta usado no episódio da "misantropia";
  • Alerta severo: indica risco relevante, mas sem a mesma urgência, dando à população mais tempo para se preparar.

A maior diferença entre os dois níveis também está no som:

  • No alerta extremo, o celular emite um sinal sonoro semelhante a uma sirene, justamente para garantir que o aviso seja percebido em situações de risco mais grave;
  • No alerta severo, o som é um "beep" parecido com o de uma mensagem SMS comum.
Acompanhe tudo sobre:GovernoHackersChuvasDesastres naturais

Mais de Brasil

Quem são os pré-candidatos ao governo de cada estado? Confira

Paraná Pesquisas: aprovação de Tarcísio cai ao menor nível desde 2025, mas segue acima de 63%

O que é misantropia? Entenda alerta falso da Defesa Civil enviado a celulares

Governo prepara até 10 leilões para recuperar pontes e viadutos federais

Mais na Exame

Ciência

Reverter o pré-diabetes pode reduzir o risco de infarto e AVC em 58%, diz estudo

Inteligência Artificial

5 formas de aprender inglês com o ChatGPT

ExameLab

Roteadores e Wi-Fi 7: quando vale a pena o upgrade e o que muda na prática em casa

Mercados

M&M’s perderão parte de sua cor. O culpado? Os corantes artificiais