Alerta vermelho: onda de calor mantém 8 estados sob risco; saiba onde

Colaboradora
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12h34.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém ativo o alerta vermelho de onda de calor em áreas do Sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, além de regiões do Sul e do Centro-Oeste. O aviso, que representa o nível máximo de risco, segue válido até a próxima segunda-feira, 29.
Segundo o instituto, as regiões sob alerta enfrentam temperaturas até 5 °C acima da média histórica, condição que eleva significativamente os riscos à saúde, especialmente para idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.
O aviso de calor extremo inclui áreas de pelo menos oito estados brasileiros. Entre as cidades mais afetadas estão:
São Paulo (SP);
Rio de Janeiro (RJ);
Curitiba (PR);
Londrina (PR);
Uberaba (MG);
Varginha (MG);
Juiz de Fora (MG);
Três Lagoas (MS);
Cachoeiro de Itapemirim (ES).
Além disso, o Triângulo Mineiro, o sul de Goiás, o norte do Paraná e o extremo norte de Santa Catarina seguem em situação de perigo.
A onda de calor já provocou recordes históricos nos últimos dias. Na capital paulista, os termômetros chegaram a 35,9 °C no dia 25, o dia mais quente do ano até agora. No Rio de Janeiro, a máxima atingiu 40,1 °C, segundo dados oficiais.
De acordo com o Inmet, a persistência do calor extremo é o principal fator para a manutenção do alerta vermelho, já que o corpo humano tem dificuldade de se adaptar quando as temperaturas permanecem elevadas por vários dias consecutivos.
As autoridades reforçam cuidados básicos para reduzir riscos:
Manter hidratação constante, mesmo sem sede;
Usar roupas leves e claras;
Evitar exposição ao sol entre 10h e 16h;
Priorizar refeições leves;
Redobrar atenção com crianças, idosos e pets.
O Ministério da Saúde orienta que qualquer sinal de estresse térmico, como tontura, fraqueza, náuseas ou suor excessivo, exige busca imediata por atendimento médico.
A Defesa Civil de São Paulo também emitiu alerta para o uso consciente da água, diante do aumento expressivo do consumo provocado pela onda de calor.
Na capital paulista, modelos meteorológicos indicam queda gradual das temperaturas a partir de 1º de janeiro, com retorno das chuvas e máximas abaixo dos 30 °C. Até lá, o cenário segue de calor extremo, com possibilidade de pancadas isoladas no fim da tarde.
No Rio de Janeiro, a previsão aponta sol forte durante o dia, com chance de chuva isolada apenas em áreas serranas e no sul do estado, sem alívio significativo nas temperaturas.