Alerta vermelho: onda de calor mantém 8 estados sob risco; saiba onde

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém ativo o alerta vermelho de onda de calor em áreas do Sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, além de regiões do Sul e do Centro-Oeste. O aviso, que representa o nível máximo de risco, segue válido até a próxima segunda-feira, 29.

Segundo o instituto, as regiões sob alerta enfrentam temperaturas até 5 °C acima da média histórica, condição que eleva significativamente os riscos à saúde, especialmente para idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

Quais regiões estão sob alerta vermelho de onda de calor

O aviso de calor extremo inclui áreas de pelo menos oito estados brasileiros. Entre as cidades mais afetadas estão:

São Paulo (SP);

Rio de Janeiro (RJ);

Curitiba (PR);

Londrina (PR);

Uberaba (MG);

Varginha (MG);

Juiz de Fora (MG);

Três Lagoas (MS);

Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Além disso, o Triângulo Mineiro, o sul de Goiás, o norte do Paraná e o extremo norte de Santa Catarina seguem em situação de perigo.

Recordes de temperatura reforçam gravidade do alerta

A onda de calor já provocou recordes históricos nos últimos dias. Na capital paulista, os termômetros chegaram a 35,9 °C no dia 25, o dia mais quente do ano até agora. No Rio de Janeiro, a máxima atingiu 40,1 °C, segundo dados oficiais.

De acordo com o Inmet, a persistência do calor extremo é o principal fator para a manutenção do alerta vermelho, já que o corpo humano tem dificuldade de se adaptar quando as temperaturas permanecem elevadas por vários dias consecutivos.

Principais recomendações durante o alerta vermelho

As autoridades reforçam cuidados básicos para reduzir riscos:

Manter hidratação constante , mesmo sem sede;

Usar roupas leves e claras;

Evitar exposição ao sol entre 10h e 16h;

Priorizar refeições leves;

Redobrar atenção com crianças, idosos e pets.

Saúde e consumo de água entram em estado de atenção

O Ministério da Saúde orienta que qualquer sinal de estresse térmico, como tontura, fraqueza, náuseas ou suor excessivo, exige busca imediata por atendimento médico.

A Defesa Civil de São Paulo também emitiu alerta para o uso consciente da água, diante do aumento expressivo do consumo provocado pela onda de calor.

Quando o calor deve perder força

Na capital paulista, modelos meteorológicos indicam queda gradual das temperaturas a partir de 1º de janeiro, com retorno das chuvas e máximas abaixo dos 30 °C. Até lá, o cenário segue de calor extremo, com possibilidade de pancadas isoladas no fim da tarde.

No Rio de Janeiro, a previsão aponta sol forte durante o dia, com chance de chuva isolada apenas em áreas serranas e no sul do estado, sem alívio significativo nas temperaturas.