SP em estado de atenção para chuvas; mais de 140 mil estão sem energia

A cidade de São Paulo foi posta em estado de atenção para fortes chuvas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) às 15h59 deste sábado, 27. O motivo é uma instabilidade atmosférica que combina calor e alta umidade, o que favorece pancadas de chuva de forte intensidade, tempestades e risco de alagamentos.

Ao mesmo tempo, segundo o Mapa da Falta de Luz, da Enel, mais de 140 mil pessoas estão sem energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo, com cerca de 120 mil unidades afetadas apenas na capital paulista, em função dos temporais.

As interrupções estão relacionadas a:

Quedas de árvores sobre a rede elétrica;

Rompimento de cabos;

Oscilações provocadas por ventos fortes.

A empresa orienta que moradores consultem atualizações em seus canais oficiais para previsão de retorno de energia.

O que significa o estado de atenção para fortes chuvas

O estado de atenção é um dos níveis de alerta emitidos pelos órgãos meteorológicos e indica que as condições climáticas são propícias para chuva mais intensa, com potencial para:

Alagamentos em pontos de baixa altitude;

Transbordamentos de córregos;

Ventos fortes associados às nuvens carregadas;

Quedas de árvore e interrupções de energia.

Este nível antecede o estado de alerta e o estado de emergência, que são acionados apenas quando as condições se agravam.

Por que fortes chuvas estão atingindo SP agora?

Segundo o CGE, a combinação de ar quente e úmido sobre a Região Metropolitana tem gerado núcleos de instabilidade persistentes. Imagens de radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo indicam chuva mais intensa, especialmente nos bairros do Campo Limpo (zona Sul) e Butantã (zona Oeste), áreas com histórico de acúmulo de água em períodos de precipitação forte.

De acordo com os dados climáticos oficiais dezembro já acumulou 138,4 mm de chuva, o que corresponde a cerca de 75,1% da média esperada (184,2 mm) para o mês.

Além disso, as chuvas intensas em São Paulo já causaram lentidão e pontos de alagamento em diversas regiões da capital. A Companhia de Engenharia de Tráfego indica que motoristas consultem o 156 ou o site oficial para informações sobre vias bloqueadas.

Previsão do tempo para os próximos dias

Além do estado de atenção vigente, as projeções meteorológicas indicam que: