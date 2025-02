Por que ventiladores não podem ser usados em dias de 'calor extremo'? Cientistas explicam o motivo

Com as altas temperaturas registradas recentemente em algumas regiões do Brasil, os ventiladores se tornam uma opção para amenizar o desconforto térmico. No entanto, seu uso nem sempre é recomendado.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), esses aparelhos devem ser evitados quando a temperatura ultrapassa os 40 °C e o clima está seco. Isso ocorre porque, em ambientes muito quentes e com baixa umidade, os ventiladores podem intensificar a sensação térmica em vez de refrescar.

O impacto da baixa umidade

Um estudo publicado no The New England Journal of Medicine indica que, embora os ventiladores possam reduzir o estresse cardíaco em idosos, eles não são recomendados em dias extremamente quentes, em condições de umidade a 38ºC. Isso acontece porque, quando a umidade do ar está baixa, o organismo pode sofrer um aumento no estresse térmico, o que pode ter consequências graves, incluindo risco de morte em casos extremos.

Outra pesquisa, publicado no The Journal of the American Medical Association (JAMA), indica que, em temperaturas acima de 35°C, o uso de ventiladores oferece benefícios limitados.

Uma pesquisa conduzido por cientistas das universidades de Sydney e Ottawa explorou diferentes cenários ambientais. Em um local úmido (38°C e 60% de umidade), foi observada uma redução de 31% no estresse cardíaco entre idosos quando utilizaram ventiladores, aumentando para 55% quando borrifados com água. No entanto, em condições secas (45°C e 15% de umidade), os testes foram interrompidos devido ao significativo aumento do estresse térmico detectado.

Mesmo com essas evidências, especialistas ressaltam que é desafiador realizar pesquisas em ambientes excessivamente quentes por causa dos riscos envolvidos. Eles também apontam que há uma carência de estudos realizados em ambientes do cotidiano, capazes de comprovar que o uso de ventiladores é seguro, além dos experimentos realizados em câmaras climatizadas de laboratórios.

No Brasil, onde a umidade do ar geralmente é mais elevada, o perigo é menor, mas é importante estar atento à combinação de calor intenso e ar seco.

Quando os ventiladores são aliados?

O corpo humano se resfria principalmente pela evaporação do suor. Em locais úmidos, os ventiladores ajudam nesse processo, promovendo um alívio térmico eficaz.

Por outro lado, em climas secos, o suor evapora rapidamente e o ventilador apenas circula ar quente sobre a pele, agravando a sensação de calor. Nessas situações, a recomendação principal é manter-se bem hidratado.

Apesar das restrições, os ventiladores não devem ser encarados como vilões. Quando utilizados adequadamente, eles podem ser aliados importantes para o conforto térmico, especialmente em locais sem acesso a ar-condicionado.