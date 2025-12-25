São Paulo pode bater recorde de calor no Natal nesta quinta

São Paulo pode registrar o dia mais quente de dezembro nesta quinta-feira, 25

Previsão do Inmet indica máxima de 36°C; calor supera os 35,1°C de outubro

Massa de ar quente e úmida mantém temperaturas elevadas e madrugadas abafadas

Umidade do ar deve cair para 35% e há chance de chuva isolada no fim do dia

Sexta, 26, repete o padrão; sábado, 27, terá instabilidade e chuva mais forte à tarde

A cidade de São Paulo pode registrar, nesta quinta-feira, 25, a temperatura mais quente da história para um mês de dezembro. A previsão indica máxima de 36°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Se o valor for atingido, supera o recorde atual do mês e ultrapassa a marca de 35,1°C registrada em 6 de outubro, a mais alta de 2025 até agora.

A onda de calor é provocada por uma massa de ar quente e úmida que cobre a região Sudeste e mantém os termômetros muito acima da média durante as tardes, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.