Brasil

São Paulo pode bater recorde de calor no Natal nesta quinta

Temperatura pode chegar a 36°C nesta quinta-feira, 25; se confirmado, será o dia mais quente de dezembro desde o início das medições

(Rovena Rosa/Agência Brasil)

Da Redação
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 08h47.

  • São Paulo pode registrar o dia mais quente de dezembro nesta quinta-feira, 25
  • Previsão do Inmet indica máxima de 36°C; calor supera os 35,1°C de outubro
  • Massa de ar quente e úmida mantém temperaturas elevadas e madrugadas abafadas
  • Umidade do ar deve cair para 35% e há chance de chuva isolada no fim do dia
  • Sexta, 26, repete o padrão; sábado, 27, terá instabilidade e chuva mais forte à tarde

A cidade de São Paulo pode registrar, nesta quinta-feira, 25, a temperatura mais quente da história para um mês de dezembro. A previsão indica máxima de 36°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Se o valor for atingido, supera o recorde atual do mês e ultrapassa a marca de 35,1°C registrada em 6 de outubro, a mais alta de 2025 até agora.

A onda de calor é provocada por uma massa de ar quente e úmida que cobre a região Sudeste e mantém os termômetros muito acima da média durante as tardes, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Noite abafada, sol forte e chuva no fim do dia

A madrugada desta quinta-feira, 25, foi marcada por calor e poucas nuvens. O sol aparece com força desde o início da manhã, e há previsão de pancadas isoladas de chuva no final da tarde, influenciadas pela entrada da brisa marítima.

A umidade do ar deve atingir valores mínimos em torno de 35%.

