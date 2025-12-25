São Paulo pode bater recorde de calor no Natal nesta quinta

(Rovena Rosa/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 08h47.
A cidade de São Paulo pode registrar, nesta quinta-feira, 25, a temperatura mais quente da história para um mês de dezembro. A previsão indica máxima de 36°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Se o valor for atingido, supera o recorde atual do mês e ultrapassa a marca de 35,1°C registrada em 6 de outubro, a mais alta de 2025 até agora.
A onda de calor é provocada por uma massa de ar quente e úmida que cobre a região Sudeste e mantém os termômetros muito acima da média durante as tardes, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.
A madrugada desta quinta-feira, 25, foi marcada por calor e poucas nuvens. O sol aparece com força desde o início da manhã, e há previsão de pancadas isoladas de chuva no final da tarde, influenciadas pela entrada da brisa marítima.
A umidade do ar deve atingir valores mínimos em torno de 35%.