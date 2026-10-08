Alerta severo de tempestade: veja estados com risco de granizo e ventania

Repórter
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10h31.
O Rio Grande do Sul está sob alertas de tempestade nesta quinta-feira, 8 de outubro, com previsão de granizo, chuva intensa e rajadas de vento superiores a 90 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos amarelos e laranjas para o estado. Na sexta-feira, 9, os temporais continuam no Sul, com possibilidade de acumulados de até 200 milímetros em 24 horas em pontos do território gaúcho, segundo projeção do modelo meteorológico do instituto.
O Rio Grande do Sul está sob alerta de tempestade nesta quinta-feira, 8, com previsão de chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar 90 km/h. A instabilidade também deve atingir Santa Catarina e Paraná, com risco de temporais até sexta-feira, 9.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos amarelos, de perigo potencial, e laranjas, de perigo, para o território gaúcho. A previsão indica que os temporais podem provocar alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis dos rios.
Segundo a Climatempo, uma frente fria, associada a uma área de baixa pressão e à formação de um ciclone extratropical na costa da Argentina e do Uruguai, favorece a formação de tempestades na Região Sul.
As instabilidades começaram a avançar pelo Rio Grande do Sul durante a madrugada. Ao longo do dia, a chuva deve atingir outras áreas do estado, acompanhada de descargas elétricas, ventos fortes e possibilidade de granizo.
O Rio Grande do Sul concentra os maiores riscos nesta quinta-feira. Segundo a Climatempo, as áreas mais sujeitas a temporais incluem:
Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a previsão também indica pancadas de chuva e possibilidade de temporais, com rajadas de vento e risco de alagamentos em áreas vulneráveis.
Em Santa Catarina, o oeste do estado está sob aviso laranja de perigo para tempestades. Outras áreas catarinenses e o oeste, sudoeste e sul do Paraná estão sob aviso amarelo de perigo potencial, segundo a previsão divulgada pelo Inmet.
O período da noite deve ser o mais instável em grande parte de Santa Catarina, no oeste e sul do Paraná e no noroeste e norte do Rio Grande do Sul.
A Climatempo prevê rajadas de vento superiores a 90 km/h em áreas do Rio Grande do Sul, além da possibilidade de queda de granizo de grande tamanho.
Os acumulados de chuva nesta quinta-feira podem variar entre 10 e 80 milímetros, com volumes pontuais de até 100 milímetros no Oeste e nas Missões.
O modelo meteorológico COSMO, utilizado pelo Inmet, também indica possibilidade de acumulados superiores a 70 milímetros em 24 horas no oeste gaúcho, incluindo áreas próximas a Uruguaiana, São Borja e Santa Maria.
A chuva intensa em um curto intervalo aumenta o risco de alagamentos e enxurradas, especialmente em locais vulneráveis.
Sim. A previsão para sexta-feira, 9, indica a continuidade da instabilidade na Região Sul, mesmo com o afastamento do ciclone extratropical para o Oceano Atlântico.
Segundo o Inmet, o transporte de umidade e a permanência de uma área de baixa pressão no interior do continente favorecem novas pancadas de chuva e tempestades.
O modelo COSMO aponta potencial para acumulados de até 200 milímetros em 24 horas em localidades do oeste, noroeste, norte e centro do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma projeção para pontos específicos, e não de um volume esperado em todo o estado.
Também há risco de granizo e rajadas de vento superiores a 70 km/h, segundo a Climatempo.
Em Santa Catarina, a possibilidade de granizo abrange o oeste, centro, norte e leste do estado, incluindo Florianópolis. No Paraná, o risco atinge áreas do noroeste, oeste, sudoeste, centro, sul e leste, incluindo Curitiba.
Os avisos laranjas de tempestade previstos pelo Inmet para sexta-feira abrangem grande parte de Santa Catarina, o oeste, sudoeste e sul do Paraná e áreas do oeste, noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul.
O Inmet utiliza diferentes níveis de alerta meteorológico para indicar a gravidade dos fenômenos previstos.
Nos avisos apresentados para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, o Inmet informou níveis amarelo e laranja. O material consultado não confirma a emissão de um alerta vermelho para todo o estado.
A previsão do Inmet indica possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas isoladas no sul e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sudeste de Minas Gerais nesta quinta-feira.
Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no nordeste paulista, no oeste fluminense e no sudeste mineiro.
Na sexta-feira, as áreas de instabilidade devem avançar sobre o sul de São Paulo, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As demais áreas paulistas e o sudeste de Minas Gerais também podem registrar chuva, mas de forma mais isolada.
Enquanto isso, uma massa de ar quente e seco mantém as temperaturas elevadas em grande parte do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com máximas que podem ultrapassar 40°C em algumas localidades.
Todo o Rio Grande do Sul está sob avisos de tempestade do Inmet, classificados em amarelo e laranja. Também há alertas para áreas de Santa Catarina, Paraná e do Sudeste.
Os avisos informados pelo Inmet no material consultado são amarelos, de perigo potencial, e laranjas, de perigo. Não há confirmação de alerta vermelho para todo o estado.
Há previsão de chuva intensa, granizo, rajadas de vento superiores a 90 km/h em áreas do Rio Grande do Sul e possibilidade de alagamentos e enxurradas.
A previsão indica continuidade das tempestades na sexta-feira, 9 de outubro, com possibilidade de acumulados de até 200 milímetros em 24 horas em pontos do estado, segundo modelo do Inmet.
O Inmet prevê possibilidade de chuva e trovoadas em áreas de São Paulo. Há aviso amarelo para o nordeste paulista nesta quinta-feira e para áreas próximas à divisa com o Paraná na sexta-feira.