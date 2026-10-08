Alerta severo de tempestade: veja estados com risco de granizo e ventania

RESUMO ＋ O Rio Grande do Sul está sob alertas de tempestade nesta quinta-feira, 8 de outubro, com previsão de granizo, chuva intensa e rajadas de vento superiores a 90 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos amarelos e laranjas para o estado. Na sexta-feira, 9, os temporais continuam no Sul, com possibilidade de acumulados de até 200 milímetros em 24 horas em pontos do território gaúcho, segundo projeção do modelo meteorológico do instituto.

O Rio Grande do Sul está sob alerta de tempestade nesta quinta-feira, 8, com previsão de chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar 90 km/h. A instabilidade também deve atingir Santa Catarina e Paraná, com risco de temporais até sexta-feira, 9.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos amarelos, de perigo potencial, e laranjas, de perigo, para o território gaúcho. A previsão indica que os temporais podem provocar alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis dos rios.

Segundo a Climatempo, uma frente fria, associada a uma área de baixa pressão e à formação de um ciclone extratropical na costa da Argentina e do Uruguai, favorece a formação de tempestades na Região Sul.

As instabilidades começaram a avançar pelo Rio Grande do Sul durante a madrugada. Ao longo do dia, a chuva deve atingir outras áreas do estado, acompanhada de descargas elétricas, ventos fortes e possibilidade de granizo.

Quais regiões estão sob alerta de tempestade?

O Rio Grande do Sul concentra os maiores riscos nesta quinta-feira. Segundo a Climatempo, as áreas mais sujeitas a temporais incluem:

Oeste e Campanha;

Sul e Centro do estado;

Missões e Noroeste;

Norte e Vales;

Serra Gaúcha.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a previsão também indica pancadas de chuva e possibilidade de temporais, com rajadas de vento e risco de alagamentos em áreas vulneráveis.

Em Santa Catarina, o oeste do estado está sob aviso laranja de perigo para tempestades. Outras áreas catarinenses e o oeste, sudoeste e sul do Paraná estão sob aviso amarelo de perigo potencial, segundo a previsão divulgada pelo Inmet.

O período da noite deve ser o mais instável em grande parte de Santa Catarina, no oeste e sul do Paraná e no noroeste e norte do Rio Grande do Sul.

Qual é a previsão de chuva e ventos para o Rio Grande do Sul?

A Climatempo prevê rajadas de vento superiores a 90 km/h em áreas do Rio Grande do Sul, além da possibilidade de queda de granizo de grande tamanho.

Os acumulados de chuva nesta quinta-feira podem variar entre 10 e 80 milímetros, com volumes pontuais de até 100 milímetros no Oeste e nas Missões.

O modelo meteorológico COSMO, utilizado pelo Inmet, também indica possibilidade de acumulados superiores a 70 milímetros em 24 horas no oeste gaúcho, incluindo áreas próximas a Uruguaiana, São Borja e Santa Maria.

A chuva intensa em um curto intervalo aumenta o risco de alagamentos e enxurradas, especialmente em locais vulneráveis.

Alerta de tempestade continua na sexta-feira?

Sim. A previsão para sexta-feira, 9, indica a continuidade da instabilidade na Região Sul, mesmo com o afastamento do ciclone extratropical para o Oceano Atlântico.

Segundo o Inmet, o transporte de umidade e a permanência de uma área de baixa pressão no interior do continente favorecem novas pancadas de chuva e tempestades.

O modelo COSMO aponta potencial para acumulados de até 200 milímetros em 24 horas em localidades do oeste, noroeste, norte e centro do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma projeção para pontos específicos, e não de um volume esperado em todo o estado.

Também há risco de granizo e rajadas de vento superiores a 70 km/h, segundo a Climatempo.

Em Santa Catarina, a possibilidade de granizo abrange o oeste, centro, norte e leste do estado, incluindo Florianópolis. No Paraná, o risco atinge áreas do noroeste, oeste, sudoeste, centro, sul e leste, incluindo Curitiba.

Os avisos laranjas de tempestade previstos pelo Inmet para sexta-feira abrangem grande parte de Santa Catarina, o oeste, sudoeste e sul do Paraná e áreas do oeste, noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul.

O que significam os alertas amarelo e laranja do Inmet?

O Inmet utiliza diferentes níveis de alerta meteorológico para indicar a gravidade dos fenômenos previstos.

Alerta amarelo — perigo potencial: indica condições meteorológicas que exigem atenção, com possibilidade de transtornos.

indica condições meteorológicas que exigem atenção, com possibilidade de transtornos. Alerta laranja — perigo: indica risco mais elevado de fenômenos intensos e possíveis danos.

indica risco mais elevado de fenômenos intensos e possíveis danos. Alerta vermelho — grande perigo: representa o nível mais alto de alerta meteorológico, associado a situações de maior gravidade.

Nos avisos apresentados para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, o Inmet informou níveis amarelo e laranja. O material consultado não confirma a emissão de um alerta vermelho para todo o estado.

Vai chover em São Paulo e no Rio de Janeiro?

A previsão do Inmet indica possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas isoladas no sul e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sudeste de Minas Gerais nesta quinta-feira.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no nordeste paulista, no oeste fluminense e no sudeste mineiro.

Na sexta-feira, as áreas de instabilidade devem avançar sobre o sul de São Paulo, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As demais áreas paulistas e o sudeste de Minas Gerais também podem registrar chuva, mas de forma mais isolada.

Enquanto isso, uma massa de ar quente e seco mantém as temperaturas elevadas em grande parte do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com máximas que podem ultrapassar 40°C em algumas localidades.