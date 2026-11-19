ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Repórter especial em Brasília
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 15h03.
Última atualização em 19 de novembro de 2026 às 15h07.
Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, foi temporariamente exonerado para indicar emendas ao Orçamento no Senado. O PLOA de 2027 prevê R$ 44,8 bilhões para emendas parlamentares, um aumento de R$ 4 bilhões em relação a 2026. A exoneração é uma prática recorrente para que o senador participe de decisões importantes no Congresso.
O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, foi exonerado nesta quinta-feira, 19, a pedido. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e é temporária. Dias, que é senador, quer indicar emendas ao Orçamento.
O Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, enviado pelo governo em 31 de agosto ao Congresso, prevê a destinação de R$ 44,8 bilhões a emendas parlamentares individuais e de bancada, aumento de R$ 4 bilhões em relação ao que foi inicialmente previsto para este ano no PLOA de 2026. Ainda não estão computadas nesse cálculo as chamadas emendas de comissão.
A peça orçamentária que tramita no Congresso ainda deve passar por alterações, pois não prevê uma série de gastos com políticas públicas anunciadas por Lula durante o período eleitoral, a exemplo do reajuste de 15,04% nos benefícios do Bolsa Família.
Dias já foi exonerado em outras ocasiões, sempre temporariamente, para votar em matérias relevantes no Senado, como a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal, em maio deste ano.