O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, foi exonerado nesta quinta-feira, 19, a pedido. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e é temporária. Dias, que é senador, quer indicar emendas ao Orçamento.

O Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, enviado pelo governo em 31 de agosto ao Congresso, prevê a destinação de R$ 44,8 bilhões a emendas parlamentares individuais e de bancada, aumento de R$ 4 bilhões em relação ao que foi inicialmente previsto para este ano no PLOA de 2026. Ainda não estão computadas nesse cálculo as chamadas emendas de comissão.

A peça orçamentária que tramita no Congresso ainda deve passar por alterações, pois não prevê uma série de gastos com políticas públicas anunciadas por Lula durante o período eleitoral, a exemplo do reajuste de 15,04% nos benefícios do Bolsa Família.

Dias já foi exonerado em outras ocasiões, sempre temporariamente, para votar em matérias relevantes no Senado, como a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal, em maio deste ano.