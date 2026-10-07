Ciclone extratropical e temporais devem atingir o Sul do Brasil; veja previsão

RESUMO ＋ O Sul do Brasil deve enfrentar uma nova sequência de temporais a partir desta quarta-feira, 7, com chuva forte, rajadas de vento e granizo. Segundo a empresa Climatempo, um ciclone extratropical deve se formar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai no sábado, 10, e ampliar o risco de alagamentos e inundações.

O Sul do Brasil deve enfrentar uma nova sequência de temporais a partir desta quarta-feira, 7, com previsão de chuva forte, rajadas de vento e granizo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Segundo o Climatempo, a instabilidade deve continuar até o início da próxima semana e aumenta o risco de alagamentos, transbordamento de rios e inundações em áreas ribeirinhas.

Além da chuva intensa, um novo ciclone extratropical deve se formar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai no sábado, 10. O sistema deve permanecer próximo ao litoral sul gaúcho e ao Uruguai no domingo, 11, e ainda influenciar a região na segunda-feira, 12, com menor intensidade. A frente fria associada ao ciclone deve avançar em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul no domingo.

O cenário preocupa porque a região já acumula excesso de chuva desde julho. Muitos rios começaram outubro com níveis acima do normal, enquanto a umidade elevada mantém o solo e a atmosfera saturados. A sequência de chuva também pode dificultar atividades agrícolas, como colheita e plantio.

O que é um ciclone extratropical?

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica que se forma principalmente em regiões de médias latitudes, onde há contraste entre massas de ar com temperaturas diferentes. Esse encontro favorece a formação de áreas de instabilidade, que podem provocar chuva intensa, tempestades e ventos fortes.

O fenômeno faz parte da família dos ciclones e é diferente dos ciclones tropicais, como os furacões. Os extratropicais são alimentados principalmente pelas diferenças de temperatura entre massas de ar quente e frio e podem afetar grandes áreas.

Veja a previsão do tempo:

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, os temporais devem ganhar força entre a tarde e a noite desta quarta-feira, principalmente na Campanha, Oeste, Missões, Centro, Noroeste e Norte. O maior risco de tempestades severas está no sudoeste do Estado, onde podem ocorrer granizo de grande tamanho e rajadas de vento acima de 90 km/h.

Na quinta-feira, 8, a instabilidade deve se concentrar no Oeste, nas Missões e no Noroeste. Há previsão de ventania e possibilidade de tornado, além de volumes de chuva entre 80 e 100 milímetros em alguns pontos dessas regiões, principalmente durante a manhã.

A instabilidade deve atingir praticamente todo o Estado na sexta-feira, 9. No sábado, o Rio Grande do Sul ainda terá risco de temporais e ventania, enquanto o ciclone começa a se organizar entre o Estado e o Uruguai.

Santa Catarina

Em Santa Catarina, o risco de temporais aumenta na quinta-feira, com a chegada de áreas de instabilidade vindas do Paraguai e do Rio Grande do Sul. Oeste, Centro e Sul do Estado estão entre as áreas mais sujeitas às tempestades.

Na sexta-feira e no sábado, a previsão é de tempo bastante instável, com chuva forte, ventania e possibilidade de granizo.

Paraná

No Paraná, pancadas de chuva moderadas a fortes devem ocorrer novamente nesta quarta-feira, principalmente no Centro, Oeste e Sul. Na quinta-feira, todo o Estado estará sujeito a temporais, com maior risco de chuva volumosa, rajadas de vento e granizo no Oeste e no Sul.

A instabilidade deve continuar na sexta-feira e no sábado, com pancadas fortes em diferentes regiões. No domingo, períodos de sol devem aparecer, mas ainda há possibilidade de chuva moderada a forte.

O que provoca os temporais

Segundo o Climatempo, a combinação de calor, umidade e áreas de baixa pressão favorece a formação das tempestades. Um jato de baixos níveis, que transporta ar quente e úmido da Amazônia, estará direcionado para o Sul nos próximos dias.

Ao mesmo tempo, uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai deve avançar sobre o Sul do Brasil e o Uruguai. Uma frente fria também passa pelo Rio Grande do Sul até quinta-feira, aumentando o contraste entre massas de ar quente e frio e favorecendo a formação de tempestades.

Mesmo após o avanço da frente fria associada ao ciclone, a previsão é de que grandes áreas de chuva continuem sobre o Sul do Brasil pelo menos até terça-feira, 13.