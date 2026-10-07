Ciclone Extratropical: Por que o Sul do Brasil terá sequência de temporais e quais serão os riscos?

RESUMO ＋ O Sul do Brasil terá uma nova sequência de temporais a partir desta quarta-feira, 7, com chuva forte, rajadas de vento e granizo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. O sudoeste gaúcho tem o maior risco, com ventos acima de 90 km/h, e um ciclone extratropical deve se formar no sábado, 10. A chuva pode persistir até terça-feira, 13.

O Sul do Brasil terá uma nova sequência de temporais a partir desta quarta-feira, 7, com previsão de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Segundo a Climatempo, as condições para chuva devem permanecer na região até o começo da próxima semana.

A previsão ocorre após meses de volumes elevados de chuva no Sul. Parte dos rios iniciou outubro com níveis acima do normal, enquanto novas precipitações podem provocar alagamentos, transbordamentos e inundações em áreas próximas aos cursos d'água.

A frequência das chuvas também pode interferir em atividades agrícolas, entre elas o plantio e a colheita.

O cenário meteorológico deve ganhar um novo componente no sábado, 10, quando está prevista a formação de um ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. No domingo, 11, o sistema deve permanecer próximo ao litoral sul gaúcho e ao território uruguaio.

A influência do ciclone ainda deve ser registrada na segunda-feira, 12, mas com redução de intensidade. A frente fria associada ao sistema deve avançar no domingo, 11, em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Em meio à previsão, as buscas no Google Trends pelo termo "ciclone tropical" passaram a ganhar relevância nas últimas horas. Apesar do termo pesquisado, a previsão da Climatempo para o período aponta a formação de um ciclone extratropical.

Onde há maior risco de temporais no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, as tempestades devem se intensificar entre a tarde e a noite desta quarta-feira, 7. Campanha, Oeste, Missões, Centro, Noroeste e Norte estão entre as áreas com previsão de instabilidade.

O sudoeste gaúcho concentra o maior risco de tempestades severas. A previsão aponta possibilidade de granizo de grande tamanho e rajadas de vento que podem ultrapassar 90 km/h.

Na quinta-feira, 8, a instabilidade deve se concentrar no Oeste, nas Missões e no Noroeste. Há previsão de ventania e possibilidade de tornado nessas áreas.

Pontos do Oeste e das Missões podem acumular entre 80 e 100 milímetros de chuva, com concentração dos volumes durante a manhã.

Na sexta-feira, 9, os temporais devem alcançar praticamente todo o Estado. O risco de tempestades e ventania permanece no sábado, 10, enquanto o ciclone extratropical começa a se formar entre o território gaúcho e o Uruguai. As nuvens carregadas devem deixar gradualmente o Estado durante a tarde.

Como fica a previsão para Santa Catarina e Paraná

Em Santa Catarina, o risco de temporais volta a aumentar na quinta-feira, 8, com o deslocamento de áreas de instabilidade vindas do Paraguai e do Rio Grande do Sul. Oeste, Centro e Sul catarinenses devem concentrar as tempestades.

Na sexta-feira, 9, e no sábado, 10, a previsão aponta chuva forte, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

No Paraná, pancadas de chuva entre moderadas e fortes são esperadas nesta quarta-feira, 7, principalmente nas regiões Centro, Oeste e Sul. Na quinta-feira, 8, o risco de temporais alcança todo o Estado.

O Oeste e o Sul paranaenses devem concentrar as condições para maiores volumes de chuva, rajadas de vento e granizo. As pancadas permanecem na sexta-feira, 9, e no sábado, 10, em diferentes regiões.

No domingo, 11, a previsão indica períodos de sol no Paraná, embora ainda exista possibilidade de chuva entre moderada e forte.

Por que o Sul terá tantos temporais nos próximos dias?

Segundo a Climatempo, a instabilidade prevista para os próximos dias está associada à combinação de calor, umidade e áreas de baixa pressão.

Um jato de baixos níveis, corrente de vento que transporta ar quente e úmido nas camadas mais baixas da atmosfera, estará direcionado para o Sul do país. O fluxo transporta umidade da Amazônia para a região e favorece a formação de nuvens de chuva.

Ao mesmo tempo, uma área de baixa pressão localizada entre o norte da Argentina e o Paraguai deve avançar sobre o Sul do Brasil e o Uruguai.

Uma frente fria também atravessa o Rio Grande do Sul até quinta-feira, 8. O sistema amplia o contraste entre massas de ar com temperaturas diferentes, condição associada à formação de tempestades.

Até quando deve chover no Sul?

A umidade acumulada após semanas de chuva mantém condições para novas áreas de instabilidade. O cenário também ocorre após meses de precipitações frequentes, que deixaram rios com níveis elevados e áreas com o solo saturado.

Mesmo depois do deslocamento da frente fria associada ao ciclone extratropical, a Climatempo prevê a permanência de áreas de chuva sobre o Sul do Brasil pelo menos até terça-feira, 13.