Tramontina começa nesta sexta queima de estoque com 150 mil produtos a partir de R$ 5

RESUMO ＋ A fabricante de utensílios domésticos Tramontina inicia nesta sexta-feira, 9 de outubro, um feirão com 150.000 produtos em Carlos Barbosa, na serra gaúcha. A ação ocorre de 9 a 12 e de 16 a 18 de outubro, com descontos de 20% a 50% e itens a partir de R$ 5.

Quem estiver atrás de panelas, facas, ferramentas ou utensílios domésticos com desconto terá uma nova opção a partir desta sexta-feira, 9.

A gigante de utensílios domésticos Tramontina começa em Carlos Barbosa, na serra gaúcha, um feirão com 150.000 produtos. Os descontos anunciados pela companhia variam de 20% a 50%, e alguns itens serão vendidos por 5 reais.

A ação será dividida em dois períodos. Um vai desta sexta-feira, 9, até a segunda-feira, 12, e aproveita o feriado de Nossa Senhora Aparecida. O outro, de 16 a 18 de outubro.

“Nossa expectativa é oferecer aos clientes uma experiência de compra única, reunindo em um só lugar um mix robusto de produtos, como nossas panelas, porcelanas, talheres, utensílios diversos, móveis, ferramentas, artigos de jardinagem e muito mais”, diz Cesar Vieceli, diretor corporativo da Tramontina.

O feirão acontece enquanto a fabricante gaúcha atravessa um período de mudanças no negócio. Aos 115 anos, a Tramontina começou em 2026 a reorganizar a maneira como apresenta seus mais de 22.000 produtos ao mercado, com novas submarcas voltadas a consumidores, empresas e profissionais.

O que vai ter no feirão da Tramontina

O outlet será realizado em um pavilhão em frente à loja Tramontina Factory, na Rua Maurício Cardoso, 193, em Carlos Barbosa.

Às sextas-feiras e aos sábados, o espaço funcionará das 9h às 17h. Aos domingos e no feriado, das 9h às 16h.

As compras poderão ser pagas em dinheiro ou Pix. No cartão de crédito, será possível parcelar em até cinco vezes sem juros.

A Tramontina afirma que colocará 150.000 produtos à venda ao longo da ação. O mix inclui panelas, talheres, porcelanas, ferramentas, itens de jardinagem, móveis e utensílios domésticos.

Entre os exemplos divulgados, estão:

jogo de panelas Tunis com cinco peças, cujo preço cai de 899 para 499 reais;

Uma frigideira de aço inox da linha Allegra passa de 202 para 79 reais;

Uma caçarola de alumínio de 20 centímetros, antes anunciada por 249 reais, custará 89 reais;

Uma panela de pressão Vancouver de 4,5 litros passa de 229 para 149 reais;

Uma caixa de ferramentas com cinco gavetas cai de 189 para 119 reais

Uma lavadora de alta pressão de 1.800 watts e 220 volts passa de 899 para 659 reais

Quais produtos da Tramontina vão custar 5 reais

Os preços mais chamativos aparecem nos utensílios menores.

Uma faca Jumbo para churrasco, anunciada anteriormente por 25 reais, será vendida por 5 reais. Uma faca para pão de aço inox, que custava 32 reais, também sai por 5 reais.

Uma faca de churrasco de aço inox, uma colher para refresco da linha Amazonas e uma pá de bolo da linha Angra completam a lista de produtos divulgados por 5 reais.

Os preços ajudam a explicar por que a Tramontina decidiu reunir uma quantidade tão grande de produtos em um único evento.

Por que a Tramontina hoje vende de facas a veículos elétricos

Fundada em 1911, em Carlos Barbosa, a Tramontina começou como uma pequena ferraria dedicada à produção de facas e canivetes.

Mais de um século depois, o portfólio ultrapassa 22.000 itens. Além de panelas, talheres e utensílios para cozinha, a companhia vende porcelanas, eletrodomésticos, ferramentas para agricultura e jardinagem, produtos para manutenção industrial e automotiva, materiais elétricos, móveis e até veículos utilitários elétricos.

A empresa mantém oito unidades fabris — seis no Rio Grande do Sul, uma em Pernambuco e uma na Índia — e emprega mais de 11.000 pessoas. Seus produtos são vendidos em mais de 120 países.

Esse crescimento também criou um problema de posicionamento: o mesmo nome passou a ser usado para produtos e públicos muito diferentes.

“Uma marca de 115 anos abraça milhares de produtos e segmentos muito diferentes entre si. Fomos sentindo que essa marca não tinha toda essa elasticidade. Para ser identificada também como uma marca para indústria, para os profissionais, a gente precisava fazer uma reorganização”, diz Rosane Fantinelli, diretora de marketing da Tramontina.

Em 2026, a empresa começou a colocar em prática uma nova arquitetura de marcas, projeto desenhado inicialmente em 2019, interrompido durante a pandemia e retomado em 2023.

A Tramontina continuará como marca principal e deve assinar cerca de 90% do portfólio. A diferença é que algumas frentes passam a ganhar submarcas voltadas a públicos específicos.

A primeira delas é a Primia, direcionada ao mercado de hotelaria, restaurantes e gastronomia profissional.

Também estão previstas a Oniq, para produtos conectados e interativos; a Althea, voltada a produtos de design e edições limitadas; a Master, para profissionais autônomos; e a PRO, linha de ferramentas profissionais que já existe há 26 anos e ganhou uma nova identidade.

A divisão tenta resolver uma dificuldade que surgiu com a expansão do portfólio. O consumidor que conhece a Tramontina pelas panelas e facas de casa nem sempre associa a mesma marca a uma ferramenta destinada ao uso industrial.

“Quando chegaram na indústria, os profissionais tinham um pouco de dúvida sobre a ferramenta Tramontina, a marca que produz talheres. Estava intrínseca uma pergunta: será que essa ferramenta é tão boa quanto aquilo que nós precisamos?”, afirma Fantinelli.

Enquanto esse processo avança, o feirão de Carlos Barbosa coloca, durante dois fins de semana de outubro, uma parte desse portfólio de volta no mesmo lugar. Desta vez com preços a partir de 5 reais.