Eleição presidente em Santa Catarina: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 66,65%

Eleições 2026: acompanhe a apuração (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de ESG
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22h16.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar em Santa Catarina, com 66,65% dos votos válidos. Já Luíz Inácio da Silva (PT) ficou com 25,04%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.
Em Santa Catarina, 5,73 milhões de eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.
VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO
Em Santa Catarina, com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro ficou com 66,65% dos votos válidos, e Luiz Inácio da Silva, 25,04%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4.
Veja os detalhes do resultado das eleições em Santa Catarina
Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.
Jorginho Mello foi eleito governador de Santa Catarina em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 81,63% das urnas apuradas, Jorginho Mello obteve 68,32% dos votos válidos, neste domingo, 4.
Os candidatos Carol de Toni e Carlos Bolsonaro foram eleitos senadores da República pelo estado de Santa Catarina nas eleições de 2026.
De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 95,10% das urnas apuradas, Carol de Toni obteve 33,45% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Carlos Bolsonaro, que recebeu 25,28%.
Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.