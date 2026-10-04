Eleição presidente em Santa Catarina: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 66,65%

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar em Santa Catarina, com 66,65% dos votos válidos. Já Luíz Inácio da Silva (PT) ficou com 25,04%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

Em Santa Catarina, 5,73 milhões de eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

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Quem ficou na frente no 1º turno em Santa Catarina?

Em Santa Catarina, com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro ficou com 66,65% dos votos válidos, e Luiz Inácio da Silva, 25,04%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4.

Veja os detalhes do resultado das eleições em Santa Catarina

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador de Santa Catarina?

Jorginho Mello foi eleito governador de Santa Catarina em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 81,63% das urnas apuradas, Jorginho Mello obteve 68,32% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Senadores eleitos em Santa Catarina?

Os candidatos Carol de Toni e Carlos Bolsonaro foram eleitos senadores da República pelo estado de Santa Catarina nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 95,10% das urnas apuradas, Carol de Toni obteve 33,45% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Carlos Bolsonaro, que recebeu 25,28%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.