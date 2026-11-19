O Brasil está entre os principais exportadores mundiais de produtos agrícolas, mas a capacidade de transportar a produção até os mercados internacionais depende de uma infraestrutura logística que ainda enfrenta desafios.

Portos, hidrovias e corredores de transporte precisam acompanhar o crescimento do agronegócio para evitar que limitações no escoamento comprometam a competitividade dos produtos brasileiros.

O problema envolve desde a concentração das exportações em determinados terminais até a dependência do transporte rodoviário e as condições de navegabilidade dos rios. Esses fatores influenciam o custo e o tempo necessários para levar grãos das regiões produtoras aos portos.

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Portos concentram o escoamento da produção agrícola

A infraestrutura portuária tem participação direta no desempenho do comércio exterior brasileiro. Segundo o Anuário Agrologístico 2025, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), os portos de Santos (SP), Paranaguá (PR) e os terminais do Arco Norte concentraram 81,2% das exportações brasileiras de soja e milho em 2024.

A Região Norte respondeu por 38% desse escoamento, resultado associado à expansão de corredores logísticos mais próximos de áreas produtoras, especialmente nas novas fronteiras agrícolas do Matopiba, região que reúne partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

O Porto de Itaqui, no Maranhão, por exemplo, passou de 11,2 milhões de toneladas de grãos exportadas em 2020 para 20,2 milhões em 2024, um crescimento de 80,3%, segundo a Conab.

A expansão desses corredores ajuda a diversificar as rotas de exportação e pode reduzir a distância percorrida por caminhões até os terminais. Entretanto, o aumento da movimentação também exige investimentos em capacidade portuária, acessos terrestres e infraestrutura de navegação.

Hidrovias podem reduzir custos, mas enfrentam limitações

O transporte hidroviário é uma alternativa para movimentar grandes volumes de cargas por longas distâncias. Em comparação com o transporte rodoviário, pode oferecer ganhos de eficiência energética e reduzir a quantidade de veículos necessária para transportar a mesma carga.

No agronegócio, essa modalidade tem importância especialmente nos corredores de exportação do Norte e Centro-Oeste. As hidrovias dos rios Madeira, Tapajós e Amazonas, por exemplo, integram regiões produtoras a terminais portuários utilizados no escoamento de grãos.

O desafio está na manutenção das condições de navegação. Períodos de seca podem reduzir a profundidade dos rios, dificultar a passagem de embarcações e limitar o volume de carga transportado.

O problema afeta diretamente o planejamento logístico. Quando a navegação fica comprometida, empresas podem precisar reorganizar rotas, utilizar outros modais e enfrentar custos adicionais.

Por isso, investimentos em dragagem, manutenção de canais navegáveis, sinalização e monitoramento das condições dos rios são importantes para ampliar a previsibilidade do transporte.

Registre seu interesse no Fórum Infraestrutura 2026 e acompanhe o debate com lideranças públicas e especialistas sobre os investimentos e os caminhos para ampliar a capacidade logística do país.

Integração logística é outro desafio para o setor

A expansão da infraestrutura portuária depende também da conexão entre diferentes modalidades de transporte. Não basta ampliar a capacidade dos terminais se a produção não consegue chegar até eles de maneira eficiente.

A integração entre rodovias, ferrovias e hidrovias permite organizar o deslocamento das cargas conforme as características de cada região. Um exemplo é utilizar caminhões para percorrer distâncias menores entre propriedades rurais e terminais de transbordo, de onde os grãos seguem por ferrovias ou embarcações.

Esse modelo pode reduzir a dependência de longos trajetos rodoviários e melhorar o aproveitamento da capacidade de transporte. Para funcionar, porém, exige investimentos coordenados em acessos, terminais de integração, armazenagem e planejamento logístico.

A questão também envolve a capacidade de os portos receberem embarcações, movimentarem cargas e atenderem ao crescimento das exportações sem gerar filas e atrasos.

O que está em jogo para o futuro da infraestrutura portuária?

Os dados de movimentação mostram a dimensão desse desafio. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o setor aquaviário brasileiro movimentou 1,4 bilhão de toneladas em 2025, crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior.

O resultado reforça a importância de acompanhar a expansão da atividade com melhorias na capacidade dos portos e nas condições de transporte. Entre as frentes de investimento estão a modernização de terminais, a ampliação dos acessos aquaviários e o desenvolvimento de corredores hidroviários.

Essas questões estarão entre os temas do Fórum Infraestrutura 2026, encontro promovido pela EXAME que reunirá representantes do setor público, investidores e especialistas para discutir os caminhos da infraestrutura brasileira.

Na programação, o painel 'O futuro da infraestrutura portuária brasileira' discutirá a dependência do transporte rodoviário, limitações de capacidade e necessidade de investimentos colocam a infraestrutura portuária no centro da competitividade para os negócios.

O Fórum será realizado em 2 de dezembro de 2026, a partir das 8h, presencialmente na EXAME. A discussão sobre portos e hidrovias integra uma agenda mais ampla sobre os investimentos, os desafios logísticos e as condições necessárias para o desenvolvimento da infraestrutura nacional.

Registre seu interesse no Fórum Infraestrutura 2026 e participe das discussões sobre o futuro dos portos, das hidrovias e da logística brasileira.