O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai criar o Ministério das Pessoas Idosas em seu quarto mandato. O anúncio foi feito durante cerimônia no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, 19, para a assinatura do decreto que regulamenta a escala 5x2 e a redução da jornada de trabalho no país.

"Vou criar o Ministério das Pessoas Idosas, que talvez o nome não seja esse, ainda não sei o nome. Temos que dar respeitabilidade aos idosos", afirmou Lula.

O presidente também agradeceu à mobilização dos eleitores com mais de 60 anos durante a campanha eleitoral e destacou a importância da participação desse grupo na votação.

"O papel que os idosos jogaram nesta campanha, com o apelo que fizemos para que eles fossem votar, por eles, pelos filhos e netos deles, não tem dinheiro no mundo que possa pagar a gratidão que tenho por eles", disse.

Como será a estrutura do Ministério dos Idosos?

Atualmente, as políticas públicas voltadas à população idosa estão distribuídas entre diferentes ministérios. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, por exemplo, integra o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Ministério da Saúde também é responsável pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.

Lula já anunciou também a criação do Ministério da Segurança, que será desmembrado do Ministério da Justiça. Com as duas novas pastas, o número de ministérios poderia chegar a 40, ante os atuais 38. O governo, porém, avalia mudanças na estrutura da Esplanada, o que mantém indefinido o total de ministérios no próximo mandato.

Segundo o IBGE, as pessoas com 60 anos ou mais representam 16,6% da população brasileira. A projeção do instituto é que esse percentual chegue a 37,8% em pouco mais de quatro décadas, o equivalente a 75,3 milhões de pessoas.