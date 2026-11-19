Luiz Inácio Lula da Silva: o presidente agradeceu o papel que os idosos jogaram nesta campanha eleitoral (Ricardo Stuckert)
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 12h58.
Última atualização em 19 de novembro de 2026 às 13h00.
Lula anunciou a criação do Ministério das Pessoas Idosas durante cerimônia no Palácio do Planalto. O novo ministério visa dar mais atenção e respeitabilidade aos idosos, um grupo que representa hoje 16,6% da população brasileira e deve crescer para 37,8% em quatro décadas. O anúncio foi feito junto com a regulamentação da escala 5x2 e redução da jornada de trabalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai criar o Ministério das Pessoas Idosas em seu quarto mandato. O anúncio foi feito durante cerimônia no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, 19, para a assinatura do decreto que regulamenta a escala 5x2 e a redução da jornada de trabalho no país.
"Vou criar o Ministério das Pessoas Idosas, que talvez o nome não seja esse, ainda não sei o nome. Temos que dar respeitabilidade aos idosos", afirmou Lula.
O presidente também agradeceu à mobilização dos eleitores com mais de 60 anos durante a campanha eleitoral e destacou a importância da participação desse grupo na votação.
"O papel que os idosos jogaram nesta campanha, com o apelo que fizemos para que eles fossem votar, por eles, pelos filhos e netos deles, não tem dinheiro no mundo que possa pagar a gratidão que tenho por eles", disse.
Atualmente, as políticas públicas voltadas à população idosa estão distribuídas entre diferentes ministérios. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, por exemplo, integra o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Ministério da Saúde também é responsável pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
Lula já anunciou também a criação do Ministério da Segurança, que será desmembrado do Ministério da Justiça. Com as duas novas pastas, o número de ministérios poderia chegar a 40, ante os atuais 38. O governo, porém, avalia mudanças na estrutura da Esplanada, o que mantém indefinido o total de ministérios no próximo mandato.
Segundo o IBGE, as pessoas com 60 anos ou mais representam 16,6% da população brasileira. A projeção do instituto é que esse percentual chegue a 37,8% em pouco mais de quatro décadas, o equivalente a 75,3 milhões de pessoas.