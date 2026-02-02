2 de fevereiro é feriado? Veja em quais cidades a data vale

O dia 2 de fevereiro não é feriado nacional no Brasil. A data, porém, é considerada feriado municipal em diversas cidades por causa de celebrações religiosas ligadas ao catolicismo, às religiões afro-brasileiras e a marcos de emancipação política.

O principal destaque é o Dia de Iemanjá, celebrado em várias regiões do país e associado, em muitos locais, ao sincretismo religioso com figuras do calendário católico, como Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Candelária e Nossa Senhora dos Prazeres.

Nessas localidades, a suspensão de atividades vale apenas no âmbito municipal. Fora delas, o dia segue como expediente normal.

Lista de cidades onde 2 de fevereiro é feriado

Região Sul

Porto Alegre (RS)

Arroio Grande (RS)

Eldorado do Sul (RS)

Guaíba (RS)

Pelotas (RS)

Torres (RS)

Navegantes (SC)

Xavantina (SC)

Campo Largo (PR)

Guaíra (PR)

Reserva do Iguaçu (PR)

Região Sudeste

Ilhabela (SP)

Indaiatuba (SP)

Itu (SP)

Marataízes (ES)

Luz (MG)

Candeias (MG)

Região Centro-Oeste

Corumbá (MS)

Araputanga (MT)

Região Nordeste

Salvador (BA)

Rio do Antônio (BA)

Itapajé (CE)

Jaguaribe (CE)

Saboeiro (CE)

Várzea Alegre (CE)

Agrestina (PE)

Itamaracá (PE)

Tacaratu (PE)

Região Norte

Portel (PA)

Por que a data não é feriado nacional

Apesar da tradição religiosa e cultural, fevereiro não tem feriado nacional. Nem o dia 2 nem o Carnaval constam na legislação federal como datas de descanso compulsório.

As segundas e terças-feiras de Carnaval são classificadas como ponto facultativo, assim como a manhã da Quarta-feira de Cinzas. A paralisação de atividades depende de decisões de estados, municípios e do setor privado.