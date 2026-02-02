Pop

2 de fevereiro é feriado? Veja em quais cidades a data vale

Dia de Iemanjá e de santas católicas garante feriado municipal em cidades de todas as regiões do país

Dia de Iemanjá: apesar de não ser feriado nacional, a data é comemorada por cidades em todo o Brasil (Agência Brasil)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 10h53.

O dia 2 de fevereiro não é feriado nacional no Brasil. A data, porém, é considerada feriado municipal em diversas cidades por causa de celebrações religiosas ligadas ao catolicismo, às religiões afro-brasileiras e a marcos de emancipação política.

O principal destaque é o Dia de Iemanjá, celebrado em várias regiões do país e associado, em muitos locais, ao sincretismo religioso com figuras do calendário católico, como Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Candelária e Nossa Senhora dos Prazeres. 

Nessas localidades, a suspensão de atividades vale apenas no âmbito municipal. Fora delas, o dia segue como expediente normal.

Lista de cidades onde 2 de fevereiro é feriado

Região Sul

  • Porto Alegre (RS)
  • Arroio Grande (RS)
  • Eldorado do Sul (RS)
  • Guaíba (RS)
  • Pelotas (RS)
  • Torres (RS)
  • Navegantes (SC)
  • Xavantina (SC)
  • Campo Largo (PR)
  • Guaíra (PR)
  • Reserva do Iguaçu (PR)

Região Sudeste

  • Ilhabela (SP)
  • Indaiatuba (SP)
  • Itu (SP)
  • Marataízes (ES)
  • Luz (MG)
  • Candeias (MG)

Região Centro-Oeste

  • Corumbá (MS)
  • Araputanga (MT)

Região Nordeste

  • Salvador (BA)
  • Rio do Antônio (BA)
  • Itapajé (CE)
  • Jaguaribe (CE)
  • Saboeiro (CE)
  • Várzea Alegre (CE)
  • Agrestina (PE)
  • Itamaracá (PE)
  • Tacaratu (PE)

Região Norte

  • Portel (PA)

Por que a data não é feriado nacional

Apesar da tradição religiosa e cultural, fevereiro não tem feriado nacional. Nem o dia 2 nem o Carnaval constam na legislação federal como datas de descanso compulsório.

As segundas e terças-feiras de Carnaval são classificadas como ponto facultativo, assim como a manhã da Quarta-feira de Cinzas. A paralisação de atividades depende de decisões de estados, municípios e do setor privado.

