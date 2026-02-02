2 de fevereiro é feriado? Veja em quais cidades a data vale

Dia de Iemanjá: apesar de não ser feriado nacional, a data é comemorada por cidades em todo o Brasil (Agência Brasil)
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 10h53.
O dia 2 de fevereiro não é feriado nacional no Brasil. A data, porém, é considerada feriado municipal em diversas cidades por causa de celebrações religiosas ligadas ao catolicismo, às religiões afro-brasileiras e a marcos de emancipação política.
O principal destaque é o Dia de Iemanjá, celebrado em várias regiões do país e associado, em muitos locais, ao sincretismo religioso com figuras do calendário católico, como Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Candelária e Nossa Senhora dos Prazeres.
Nessas localidades, a suspensão de atividades vale apenas no âmbito municipal. Fora delas, o dia segue como expediente normal.
Apesar da tradição religiosa e cultural, fevereiro não tem feriado nacional. Nem o dia 2 nem o Carnaval constam na legislação federal como datas de descanso compulsório.
As segundas e terças-feiras de Carnaval são classificadas como ponto facultativo, assim como a manhã da Quarta-feira de Cinzas. A paralisação de atividades depende de decisões de estados, municípios e do setor privado.