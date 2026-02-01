Brasil

Chuva forte deixa mais de 100 mil imóveis sem energia em São Paulo

Temporal com raios e ventos fortes afetou o fornecimento de energia e causou alagamentos em bairros da capital e da região metropolitana

Chuva forte deixa mais de 100 mil imóveis sem energia na Grande São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 17h58.

A chuva forte que atingiu a capital paulista e cidades da Região Metropolitana neste domingo, 1º, com raios e ventos intensos - conforme alerta severo da Defesa Civil - provocou impactos no fornecimento de energia elétrica e no trânsito.

Segundo o Mapa da Energia da Enel São Paulo, dados atualizados às 17h31 indicam que 100.619 imóveis estão sem luz na área de concessão da distribuidora, o equivalente a 1,18% das unidades consumidoras. A capital concentra a maior parte das ocorrências, com 77.281 clientes afetados, o que representa 1,33% do total atendido na cidade.

Outros municípios da Grande São Paulo também registram interrupções significativas no fornecimento. Em Diadema, 8.976 imóveis ficaram sem energia; em Cotia, são 3.498 clientes afetados; São Caetano do Sul soma 2.812; Osasco, 2.777; e Pirapora do Bom Jesus contabiliza 1.970 imóveis sem luz — cerca de 23,43% dos consumidores do município.

Fevereiro começa com alerta para chuvas e tempestades em 12 estados

A Enel afirma que os números refletem, de forma dinâmica, os registros nos sistemas operacionais da companhia e têm caráter informativo. A distribuidora ressalta que desligamentos momentâneos, com duração inferior a três minutos, fazem parte da operação rotineira e podem ser resolvidos rapidamente por manobras de telecomando, o que pode alterar o cenário ao longo do dia.

Além da falta de energia, a chuva causou alagamentos em diferentes pontos da capital. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o Córrego Três Pontes transbordou na Avenida Marechal Tito, na altura do número 7.557, e o Córrego Mooca saiu do leito na Avenida Luís Inácio de Anhaia Melo, na altura da Avenida Vila Ema.

Ao todo, São Paulo registra seis pontos de alagamento: três no Campo Limpo, dois na Vila Mariana e um em Santo Amaro, todos na zona sul da cidade.

Previsão para os próximos dias

Para a segunda-feira, 2, a previsão indica muitas nuvens, com aberturas de sol pela manhã. À tarde, o calor e a umidade devem provocar pancadas de chuva inicialmente isoladas, que podem se espalhar ao longo do dia, com raios, rajadas de vento e risco de novos alagamentos. As temperaturas variam entre 20°C e 27°C.

Na terça-feira, 3, o padrão se mantém, com sol entre nuvens pela manhã e chuva entre a tarde e o início da noite. Há potencial para ventos fortes, descargas elétricas e alagamentos, com mínima de 20°C e máxima de 28°C.

