Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Defesa Civil emite alerta de chuva forte e granizo em São Paulo neste domingo

O órgão também emitiu atenção com ventania e queda de raios e granizo.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 13h27.

Última atualização em 1 de fevereiro de 2026 às 13h30.

Tudo sobreChuvas
Saiba mais

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo de temporal para a tarde deste domingo, 1º de fevereiro. Segundo o comunicado, a chuva forte está se espalhando para várias regiões da capital paulista, principalmente no Centro e na zona Sul.

O órgão também recomendou atenção com ventania e queda de raios e granizo.

A chuva já provocou queda de energia em vários pontos do estado de São Paulo, segundo o Mapa da Energia da Enel. A Capital, a mais afetada, registrou 5.197 imóveis sem luz. Em seguida, aparece Cajamar, com 1.536 casas impactadas, e Cotia, com 449.

*Em atualização.

Acompanhe tudo sobre:ChuvasMeteorologiaEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Rio de Janeiro registra mais de 72 mil roubos e furtos de celulares em 2025

9 em cada 10 paulistas já sofreram tentativa de golpes digitais

Quando é feriado e ponto facultativo em fevereiro?

Fevereiro começa com alerta para chuvas e tempestades em 12 estados

Mais na Exame

Mundo

Egito e Jordânia rejeitam deslocamento de palestinos e cobram cessar-fogo

Pop

BBB 26: brother recebe punição gravíssima, e casa teme o Tá com Nada

Brasil

Rio de Janeiro registra mais de 72 mil roubos e furtos de celulares em 2025

Negócios

Pequenas empresas usam IA para competir com gigantes — e o Brasil é destaque mundial