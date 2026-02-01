Defesa Civil emite alerta de chuva forte e granizo em São Paulo neste domingo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo de temporal para a tarde deste domingo, 1º de fevereiro. Segundo o comunicado, a chuva forte está se espalhando para várias regiões da capital paulista, principalmente no Centro e na zona Sul.

O órgão também recomendou atenção com ventania e queda de raios e granizo.

A chuva já provocou queda de energia em vários pontos do estado de São Paulo, segundo o Mapa da Energia da Enel. A Capital, a mais afetada, registrou 5.197 imóveis sem luz. Em seguida, aparece Cajamar, com 1.536 casas impactadas, e Cotia, com 449.

