Em meio a concessões e de olho em receita, CPTM vai oferecer serviços para empresas

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai lançar nesta quinta-feira, 19, o programa "CPTM Serviços", que vai oferecer consultoria, manutenção e aluguel de ativos relacionados a trilhos para concessionárias privadas. A ideia é potencializar a arrecadação de receitas não tarifárias da companhia.

“Estamos pensando no presente e no futuro. Caso as concessões sejam exitosas, deixamos de ser apenas um operador de trens e viramos uma empresa de planejamento e consultoria”, diz José Marcos Miziara Filho, Diretor de Planejamento e Novos Negócios da CPTM, em entrevista exclusiva à EXAME.

A medida, que foi iniciativa interna da área de Novos Negócios da autarquia, vai em linha com os planos do governo Tarcísio de Freitas, que planeja conceder todas as linhas de trilhos do estado nos próximos anos.

Em entrevista à EXAME, Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos de São Paulo, afirmou que o plano de longo prazo é transformar a CPTM e o Metrô em grandes prestadoras de serviço, aproveitando o conhecimento e expertise das companhias públicas.

O principal foco será em prestação de serviço para concessionárias que assumirem as operações de trilhos pelo Brasil, mas empresas públicas e privadas de outras áreas também têm demonstrado interesse pelo serviço.

“Decidimos criar esse programa por uma demanda do mercado. Naturalmente, vamos atender concessionárias, mas empresas que procuram alguém que faça modelagem de contratos ou até um plano de mídia também estão interessadas”, afirma Miziara Filho.

Segundo o diretor, pelo menos duas empresas estão em processo de conversas para a contratação dos serviços da CPTM. Uma delas, inclusive, está em fase avançada de negociação.

“A excelência no desenvolvimento de suas atividades, operacionais ou não, qualifica a CPTM a auxiliar empresas ou entidades governamentais, de todo o território nacional ou internacional, a conseguirem alcançar elevados níveis de qualidade nos seus objetivos”, diz.

Entre os serviços que serão oferecidos pela CPTM estão a prestação de serviços de consultoria; aluguel de ativos ferroviários e simuladores de trens; e treinamentos.

A CPTM também planeja oferecer serviços de projetos e BIM (Building Information Modeling).

Por ser uma empresa pública, o programa precisou ser aprovado pelo conselho e a diretoria. Para agilizar o atendimento aos futuros clientes e evitar a conhecida burocracia estatal, a diretoria de Novos Negócios já definiu uma política de preços, que terá preços mínimos para cobrir os custos e margem de negociação para gerar lucro por cada projeto.

"Vamos identificar internamente qual área da empresa tem a disponibilidade e competência para atender. Quantas horas homem vamos precisar gastar no projeto, qual será a dificuldade", diz. "A ideia é que isso não impacte a operação de trens. Vamos aproveitar ainda mais a nossa mão de obras e valorizar nosso funcionários."

O que o CPTM Serviços irá oferecer?

O programa CPTM Serviços oferecerá ao mercado também estratégias de marketing e comunicação, governança, planejamento empresarial e urbano, e meios de pagamento.

“Além disso, máquinas e equipamentos utilizados pela CPTM e que ajudam a companhia a prestar um relevante atendimento ao passageiro também poderão ser oferecidos em um modelo de compartilhamento, o que se torna um bom negócio para todos”, lembra Miziara.

A alinhadora e niveladora, utilizadas na manutenção de via permanente, assim como os veículos para inspeção dos trilhos e da rede aérea, poderão ser disponibilizados para locação, desde que não estejam em uso pela própria CPTM.

“Outras necessidades dos clientes podem ser atendidas, desde que exista disponibilidade de pessoal e o equipamento não esteja sendo utilizado pela própria CPTM”, completa o diretor.

Entre os treinamentos oferecidos estarão os operacionais, de manutenção, comerciais, de planejamento e pesquisa, além de turismo ferroviário.

A coordenação do programa será de responsabilidade da Gerência de Novos Negócios, que conduzirá os processos de consultoria, elaboração de propostas comerciais e a execução dos contratos. A demanda poderá ser identificada ativamente ou após contato de empresas interessadas.

A demanda de mercado poderá ser identificada pela CPTM de forma ativa, por meio de prospecção comercial ou após o contato espontâneo de empresas ou entes interessados em contratar os serviços da companhia.

“Apenas uma empresa com o porte e o conhecimento da CPTM poderia oferecer um benefício tão grande para o mercado brasileiro. Nossos ativos vão muito além dos nossos equipamentos ou qualquer bem material: as pessoas que fazem o nosso dia a dia são uma fonte inesgotável de expertise”, diz Michael Cerqueira, Presidente da CPTM.