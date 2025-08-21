Previsão do tempo: SP pode chegar a 31°C, mas deve ter nebulosidade no fim da tarde

São Paulo deve registrar, nesta quinta-feira, 21, uma temperatura máxima de 31°C, de acordo com Climatempo.

Esse aumento nas temperaturas é resultado da presença de uma massa de ar quente e seco, que predomina sobre a região Sudeste, e causa elevação das sensações térmicas e afasta as chances de chuva na capital paulista.

Amanhecer ameno e tarde quente

A temperatura mínima prevista para o dia ficará em torno de 18°C, proporcionando um amanhecer agradável. No entanto, o calor se intensificará rapidamente, caracterizando um típico dia quente do inverno tropical paulistano.

Esse contraste térmico é uma característica comum dessa época do ano, quando as noites tendem a ser mais frescas devido à menor umidade e à ausência de nebulosidade.

Cuidados com a hidratação e exposição solar

Especialistas alertam para a importância da hidratação e da proteção contra a exposição solar, principalmente entre meio-dia e 15 horas, quando os índices de radiação ultravioleta são mais elevados.

A baixa umidade do ar também pode gerar desconfortos, por isso é essencial o uso de umidificadores e a ingestão constante de líquidos.