Gigante japonesa de US$ 32 bi compra negócio vital para o agro brasileiro

A NTT DATA acaba de fechar a compra da brasileira SPro, especialista em soluções SAP para o agronegócio, em um movimento que reforça a estratégia global da gigante japonesa de acelerar sua presença em setores essenciais da economia.

A operação, obtida com exclusividade pela EXAME, marca um avanço relevante no setor que mais cresce e mais se digitaliza no Brasil.

O agro vive um momento de transformação, pressionado por automação, dados e exigências crescentes de sustentabilidade.

É nesse ambiente que a NTT DATA — parte do Grupo NTT, que fatura cerca de US$ 93 bilhões ao ano, investe mais de US$ 3,6 bilhões em P&D e está presente em 58 países — decidiu reforçar sua presença no Brasil e na América Latina.

A operação global da NTT DATA reúne mais de 197.800 colaboradores e movimenta mais de US$ 32 bilhões.

“Essa aquisição fortalece a posição da NTT no Brasil e na América Latina como parceiro estratégico para o setor agroalimentar”, diz Ricardo Fachin, managing director da NTT DATA Business Solutions no Brasil.

A empresa já lidera, no país e na região, o segmento em que atua, com mais de 700 clientes ativos.

“Estamos combinando o expertise local da SPro com a capacidade global de inovação e entrega que a NTT aporta”, afirma.

Com a transação, chegam entre 70 e 100 novos clientes e aproximadamente 400 colaboradores — hoje são pouco mais de 350, mas há vagas abertas para atingir esse número até março, quando fecha o ano fiscal global do grupo.

Apenas na divisão Business Solutions, a NTT passa a ter cerca de 2.100 profissionais no país. Há cinco anos, eram 600.

A expansão regional também ganha corpo. A NTT já atua no México e pretende consolidar presença com times locais no Chile e na Colômbia, além de ampliar a operação na Argentina, hoje atendida majoritariamente a partir do Brasil.

Da roça ao SAP: a origem da SPro

A história da SPro nasce diretamente do campo.

“Eu sou filho de produtor do oeste do Paraná. Minha carreira começou na Sadia, depois migrei para tecnologia na empresa e participei da implementação do SAP em 1997”, relembra Almir Meinerz.

O conhecimento acumulado ao longo de 17 anos de empresa — passando por grãos, insumos, fertilizantes, tradings, cooperativas, abates de aves, suínos e peixes, supermercados e revendas de máquinas — consolidou a companhia como uma das principais especialistas em SAP para o agro.

A decisão por um sócio veio em 2023.

“A gente precisava escalar o negócio. O conhecimento estava sólido, mas era hora de acelerar inovação e ampliar nossa capacidade de entrega. Por isso buscamos um parceiro global”, diz Meinerz.

Para ele, a sinergia com a NTT se materializa no foco em excelência de execução e na proximidade com o cliente.

O plano para 2026 — e além

Dentro da NTT, a divisão Business Solutions movimenta hoje cerca de 750 milhões de reais no Brasil e cresce acima de 20% ao ano há quase uma década. A expectativa é manter esse ritmo — e acelerar ainda mais com a entrada da SPro.

“No Agro Food, enxergamos potencial para crescer entre 25% e 30%”, afirma Fachin.

No horizonte de cinco anos — que a empresa considera médio prazo — a meta é transformar a operação brasileira em um negócio de aproximadamente 2 bilhões de reais. A base será crescimento orgânico, mas aquisições seguem no radar.

Meinerz vê o movimento com perspectiva de longo prazo.

“O agro vive um novo ciclo de digitalização e busca por eficiência. Com essa junção, ampliamos o acesso à tecnologia e aumentamos nossa capacidade de entrega”, afirma.

Impacto social como estratégia

A compra também se conecta à missão global da NTT DATA de acelerar o sucesso dos clientes e gerar impacto social por meio de tecnologia.

“Estamos ampliando portfólio, adicionando capacidade e trazendo as melhores tecnologias disponíveis globalmente para o agro”, diz Fachin.

Ele aponta que tornar a empresa mais atrativa — ou “sexy”, como define — é parte do desafio competitivo frente a rivais americanos, europeus e indianos.

O crescimento, reforça, começa pelas pessoas.

“Sem o crescimento das nossas pessoas, a empresa não cresce. Precisamos criar um ambiente saudável, onde elas se desenvolvam e isso se traduz em melhores soluções para os clientes e impacto social mais amplo”, afirma.

Segundo ele, é essa engrenagem — colaboradores, clientes e sociedade — que sustenta o ciclo virtuoso que a NTT busca criar no Brasil.

Os valores da transação não são divulgados. A NTT Data é listada na Bolsa de Tóquio.