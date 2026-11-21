FLORIANÓPOLIS (SC) - O agronegócio brasileiro precisa deixar as disputas ideológicas em segundo plano e construir uma agenda pragmática com o governo federal. Essa é a avaliação do ex-deputado federal Jerônimo Goergen, presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra) e da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio).

Em entrevista à EXAME durante o 4º Congresso Cerealista Brasileiro, realizado em Florianópolis, Goergen afirmou que o setor precisa avançar em infraestrutura, tecnologia, abertura de mercados e industrialização da produção. Para ele, o Brasil perde oportunidades ao continuar exportando matérias-primas sem aproveitar integralmente o potencial de suas cadeias produtivas.

O dirigente também defendeu a ampliação da mistura obrigatória de biodiesel ao diesel, criticou os juros elevados e cobrou medidas para enfrentar o endividamento dos produtores rurais. Sobre o cenário político após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, pediu uma redução das tensões entre governo e agronegócio.

Leia a íntegra da entrevista.

Como tem sido a visão do agro, do ponto de vista de uma associação de classe, de como interagir com esse governo? O que é prioridade?

Um dos motivos pelos quais resolvi não concorrer mais [para deputado federal] foi que estava começando a perceber que a política era improdutiva. O Brasil entrou numa fase de ideologizar a sua eleição e a sua política. E, desde lá, o Brasil vem enfrentando muitas dificuldades que não deveríamos passar por elas.

O Brasil produz alimento. E quem produz alimento do jeito que produzimos, é só se organizar, porque o mundo precisa de comida.

Mas, entre essas guerras ideológicas e políticas, nós fazemos a eleição [para discutir entre] Lula, Bolsonaro, e vamos ver quem roubou menos, quem roubou mais, e não discutimos o Brasil. Agora vem Flávio versus Lula: 'Quem era mais do INSS? Quem era mais do Banco Master?' E esqueceram de discutir o que aqui nós estamos discutindo: o problema das ferrovias, o problema da infraestrutura.

O governo gasta R$ 70 bilhões para importar diesel fóssil, que não gera emprego nenhum. Aqui, quando se aumenta 1% [da mistura de biodiesel], são R$ 8 bilhões a menos de subsídio, 25 milhões de sacas de soja para cada 1% de concentração, que hoje é 15% em cada litro [de biodiesel], e já deveria ter ido a B16.

Então essa falta de planejamento é o grande problema do Brasil. E a culpa não é do Xi Jinping nem do Trump. A culpa é nossa. Nós é que perdemos tempo e deixamos de ocupar o nosso espaço.

E como fica o sentimento após a eleição?

Eu até achei que o pessoal não ia nem vir. A maioria aqui do nosso público votou no Bolsonaro, por um viés, e brigamos quatro anos com o governo. Eu adorei porque o pessoal veio ao evento e a tônica é a seguinte: passou. Agora deixa Lula e Bolsonaro e vamos cuidar do Brasil.

É o que eu tenho pregado. Lá na frente vai ter outra eleição. Vamos trabalhar o agora. Espero, com muita sinceridade, que o Lula entenda que estamos dando gestos de apaziguar e ele também perceba que tem que parar de gastar. O que ele gastou na eleição para se eleger... Foram R$ 450 bilhões.

Então, diante desse quadro de um país com juro caro, com um monte de problema político, se a gente tiver condição de dar uma pacificada e conseguir construir minimamente com o governo o aumento da mistura [do biodiesel] e a diminuição da gastança. É o que Brasília está dando de recado nesse momento.

Mas precisava ser um ministro [da Agricultura] que tenha diálogo com o agronegócio, um ministro [da Fazenda] que seja bom para a economia. Aí, o presidente vai fazer a política dele.

Espero que, desta loucura de polarização, a gente comece a entrar numa fase de pragmatismo político.

Estou muito feliz porque o nosso Congresso [da Acebra] mostra um movimento político e mostra economicamente essa integração de cadeia [de biocombustíveis]. E é uma integração fundamental porque, no novo cenário geopolítico, se nós ficarmos mandando grão embora, o nosso produtor não terá renda.

Agora, se nós mandarmos SAF [combustível de aviação sustentável], combustível de navegação, se nós mandarmos biodiesel, mandarmos etanol, farelo, proteína... aí ninguém segura o Brasil, porque isso não tem barreira. O mundo precisa comprar.

Fala-se muito da nossa capacidade só de enviar commodities para fora. Como conseguimos dar esse próximo passo de complexidade econômica nas nossas cadeias?

No meu ponto de vista, a economia é negócio, não tem partido. Se a China quer comprar, e vão impondo regras, eu vou me organizar. Mas eles vão me pagar por isso também.

E estamos com as barreiras não tarifárias crescendo. Antes eram subsídios contra nós. Agora o subsídio pode ser sanitário, barreira.

Pega o exemplo do acordo União Europeia-Mercosul: é belíssimo na teoria; na prática, as barreiras não tarifárias, que são as sanitárias, vão impedir que se faça negócio. Eles botam barreira para comprar o nosso produto.

Estive em Chesterfield há 15 dias, lá no laboratório da Bayer, e conheci o que eles têm de novas tecnologias, como o milho, por exemplo, que fica na metade da altura que o milho tem hoje. E é resistente a nove tipos de lagartas e cinco ervas daninhas.

Mas a China não libera a compra desse milho brasileiro se ele for produzido assim.

Então, estamos agora tentando negociar com a China para que ela derrube essa barreira e o nosso produtor possa usar a tecnologia, e a gente consiga avançar.

Mas isso são barreiras não tarifárias para criar um problema comercial, porque eles sabem que o Brasil é muito competitivo. Quem atrapalha somos nós, mas ninguém segura. Mesmo assim, tem competitividade.

O setor está pronto para adquirir essas tecnologias?

O produtor precisa ter renda para comprar a tecnologia. No Sul, lá no Rio Grande, já temos um cenário de chuva e seca. O produtor, sem tecnologia, não põe o melhor fertilizante.

Com um juro desses, o agro não consegue comprar.

Pensando em agenda legislativa, o Senado aprovou a MP para renegociação das dívidas com agricultores afetados por eventos climáticos extremos. É uma vitória para vocês? O que mais está nessa agenda legislativa que precisa ser encaminhado?

No biodiesel, o aumento da mistura. Esse é o foco total. Até maio vai ter estudos, mas queremos chegar até o B17 [17% de concentração de biodiesel no diesel]. Estamos trabalhando para o ano.

Qual o cronograma com o qual vocês trabalham?

Nós já entramos nos motores B20, vamos deixar a parte do B25, ou seja, 20%, 25% de mistura em cada litro. E com as suas repercussões: R$ 8 bilhões a menos de subsídio a cada 1%, 25 milhões de sacas de soja a cada 1%.

Então a gente quer esse cronograma. Não tem outro foco, a não ser também o tema do diferimento [o que as indústrias consideram uma assimetria tributária entre indústrias de biodiesel e cooperativas no diferimento de impostos], que é um problema tributário que atinge a indústria de biodiesel.

Tivemos essa semana uma vitória importante no biodiesel ainda: a questão da publicidade das notas [em referência à aprovação, pelo Senado, de projeto que permite à ANP acessar notas fiscais eletrônicas das empresas de combustíveis para fiscalizar a mistura obrigatória de biodiesel e combater fraudes].

Para o setor cerealista, o tema do endividamento é muito importante, porque, como o produtor já tem limite de crédito nos bancos, nossas empresas estão financiando muito produtor. E, da forma como o governo tinha feito, a dívida do produtor contraída junto a uma cerealista, através de CPR (Cédula de Produto Rural), tinha ficado fora.

O problema é que, se o governo não puser dinheiro, não adianta ter a regra. Temos uma necessidade de que a perspectiva de R$ 100 bilhões que o governo anunciou possa ser executada de qualquer forma, acertando a vida com os bancos, dando um fôlego com carência.

Dez anos para pagar já ajuda o produtor a resolver as dívidas extrabancárias.

No entanto, se não mexer no juro, não tem [solução para a] dívida. Você vai jogar para dez anos, é um juro um pouco mais barato, mas, na prática, ele sempre sobe um pouco. Ele já é impagável até prorrogado.

E o Brasil passa por isso. O governo tem que parar de gastar, tem que fazer ajuste fiscal para que o juro baixe e a gente possa fazer esse Brasil voltar a crescer.

Quando a gente conversar no próximo evento da Acebra em São Paulo, no ano que vem, sobre o que espera que a gente esteja conversando?

Espero já estar com B17, preparando para o B18, e a China já negociando conosco. Nós com o novo milho aqui, produzindo mais e com menor custo, rentabilidade. A rentabilidade tem que ser consequência desse nosso movimento.