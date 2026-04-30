Como oposição usou Agrishow e ausência de Lula para atrair o agro

RIBEIRÃO PRETO (SP) — Entre máquinas agrícolas a preços milionários e um calor de 35ºC no interior de São Paulo, visitantes gritaram “Presidente Flávio” para o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, na 31ª edição da Agrishow, a maior feira de máquinas da América Latina.

Em um ano marcado pelo calendário eleitoral, não poderia ser diferente. Além dos juros altos e da guerra no Irã, as eleições de 2026 no Brasil, marcadas para outubro deste ano, se fizeram presentes na Agrishow, o que levou a oposição a galgar ainda mais espaço dentro do agronegócio, um dos setores mais delicados para a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O movimento da oposição faz sentido. Parte significativa do agro critica a gestão de Lula no setor. As reclamações variam do Plano Safra ao seguro rural, pauta que não avançou no Ministério da Agricultura e Pecuária, que tinha, até o começo deste mês, Carlos Fávaro (PSD) à frente da pasta. Foi nessas lacunas que a oposição se apoiou.

Pedro Lupion (Republicanos), deputado e presidente da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), bancada do agro no Congresso composta por mais de 300 parlamentares entre deputados e senadores, afirmou que o agronegócio era respeitado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O produtor tinha previsibilidade. Ele sabia o que ia acontecer e sabia que tinha um governo que estendia a mão ao produtor rural”, disse na segunda-feira, 27, sendo ovacionado pelos presentes.

Chamando Flávio de “presidente”, Lupion relembrou as visitas do ex-presidente à feira e saudou o senador. “Vejo com alegria enorme Flávio Bolsonaro aqui, presságio de futuro auspicioso no nosso país. Conte com nosso apoio, nosso trabalho e dedicação”, afirmou o presidente da FPA.

Durante os quatro anos do governo Lula, a FPA e a gestão petista sempre tiveram dificuldades de se entender. Segundo uma fonte ouvida pela EXAME, “o governo nunca entendeu o que é o agro de verdade”.

Desde que voltou ao comando do Executivo, Lula não participou de nenhuma edição da Agrishow e a relação do atual presidente com a organização do evento não é das melhores.

Em 2023, por exemplo, o então ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que representaria Lula na feira, afirmou ter sido desconvidado a participar da abertura da Agrishow, supostamente porque Jair Bolsonaro estaria presente no mesmo local. O impasse irritou parte do governo à época e chegou-se a falar em corte de patrocínios estatais, o que não chegou a se concretizar.

No ano seguinte, o governo federal enviou ao evento Fávaro e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Em 2024, o governo anunciou na feira a ampliação de crédito ao setor via BNDES.

No ano passado, Fávaro não foi à abertura do evento e Alckmin representou novamente o governo Lula. Na ocasião, o presidente Lula havia viajado para o funeral do papa Francisco, em Roma. Posteriormente, os então ministros do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e da Pesca, André de Paula (PSD), foram à Agrishow.

Na edição deste ano, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o atual ministro da Agricultura, André de Paula, foram ao evento na abertura oficial no domingo. No dia, inclusive, anunciaram um pacote de R$ 10 bilhões para o setor de máquinas, o que também foi alvo de críticas pelo senador Flávio Bolsonaro.

Zema e Caiado na Agrishow

Em seu primeiro evento público como pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro usou a Agrishow para reforçar sua candidatura e criticar a gestão do atual governo para o agro. Em pouco mais de 10 minutos, vestindo uma camiseta com os dizeres 'orgulho do nosso agro', o senador disse que o governo Lula da Silva “não resolve o problema real das pessoas”.

“O agro é solução para o nosso Brasil e infelizmente é tratado como lixo pelo atual governo”, afirmou. O senador aproveitou para criticar o pacote de R$ 10 bilhões anunciado no domingo por Alckmin. “É um setor que está altamente endividado. Só R$ 10 bilhões não dá para os produtores que precisam de crédito para lidar com o fluxo de caixa”, disse.

Assim como Flávio, Zema também criticou o governo do presidente Lula. Segundo o mineiro, o que o Brasil tem hoje é um presidente “perdulário”.

“Quando atacar a gastança, os juros (Selic) caem, como foi em 2016 e 2017. É isso, dá um alívio para quem tem dívida e quer investir. O que temos hoje é um presidente perdulário”, afirmou.

Sem mencionar nomes, o pré-candidato à presidente Ronaldo Caiado (PSD) criticou nesta quarta-feira, 29, os políticos que, por conveniência, se dizem alinhados com o agronegócio em época de eleição.

O ex-governador também criticou os políticos que se utilizam do prestígio nas redes sociais para se eleger, mas que, segundo ele, não têm competência para governar.