Plano Safra 2025/26: governo prepara anúncio para a próxima segunda-feira, 30

O Plano Safra 2025/26 será anunciado na segunda-feira, 30, afirmaram interlocutores do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) à EXAME nesta terça-feira, 24.

Auxiliares informaram que, na mesma data, o governo divulgará os recursos destinados à agricultura familiar, com o anúncio sendo feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Já na terça-feira, 1º, o Mapa apresentará o Plano Safra voltado para o setor empresarial.

Fontes próximas ao tema afirmam que, nesta terça-feira, às 14h30, o Mapa e integrantes do Ministério da Fazenda se reunirão para discutir os últimos detalhes da proposta para a próxima safra, com ênfase na definição do volume de recursos a ser disponibilizado. A safra terá início em 1º de julho e se estenderá até 30 de junho de 2026.

O valor do próximo Plano Safra continua sendo negociado entre a Fazenda e os ministérios relacionados à agricultura, já que o governo enfrenta restrições orçamentárias e precisa cumprir a meta fiscal deste ano.

“Estamos na fase final da proposta. Tanto o Ministério da Agricultura quanto o Ministério da Fazenda ainda estão ajustando os detalhes, mas a conta precisa fechar”, afirmou um interlocutor.

No setor, a expectativa é de que o governo aumente o valor subsidiado para a nova temporada, principalmente em razão do crédito restrito e da taxa básica de juros (Selic), atualmente fixada em 15% ao ano. Nos bastidores, não se descarta a possibilidade de o valor ser mantido em R$ 475,56 bilhões, o mesmo montante destinado ao Plano Safra no ano passado.

Outro interlocutor envolvido na elaboração do plano afirmou que o governo está considerando aumentar as taxas de juro de todas as linhas subsidiadas, exceto as voltadas para a agricultura familiar, como noticiado pela EXAME no final de abril.

"A exceção será para algumas linhas específicas, como o microcrédito e o financiamento para produtores do Pronaf. Para os pequenos produtores, o impacto será menor", afirmou.

Seguro rural

O governo federal confirmou nesta terça-feira, 24, o bloqueio de R$ 445,1 milhões do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) em 2025.

Até então, o Mapa não havia confirmado oficialmente o bloqueio dos recursos destinados ao seguro rural. Segundo a pasta, a medida foi tomada para cumprir as metas fiscais do governo federal.

"Estamos trabalhando para reverter esse bloqueio o mais rápido possível, a fim de não prejudicar as contratações para a safra de verão. Por ser uma despesa discricionária, o orçamento do PSR está sujeito a esse tipo de situação", informou, em nota, Guilherme Campos, secretário de Política Agrícola do Mapa.

Além disso, a pasta anunciou a liberação de R$ 368,5 milhões para o seguro rural em agosto, um valor que não está incluído no montante bloqueado na última quinta-feira, 19.

Do total divulgado, R$ 280 milhões serão destinados à contratação de apólices para as culturas de inverno; R$ 36 milhões para fruticultura; R$ 7,5 milhões para pecuária; R$ 1,5 milhão para florestas; e R$ 35,5 milhões para outras culturas, como café e cana-de-açúcar.

Também foi aprovada a alocação de R$ 8 milhões para um projeto piloto, com base no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), com Níveis de Manejo.