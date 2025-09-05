EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Lula anuncia crédito de R$ 12 bilhões para produtores endividados por questões climáticas

Como antecipou EXAME, linha de crédito será liberada via Medida Provisória (MP)

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva: "São R$ 12 bilhões para apoiar até 100 mil produtores, principalmente pequenos e médios agricultores que sofreram com secas e enchentes nos últimos anos" ( Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva: "São R$ 12 bilhões para apoiar até 100 mil produtores, principalmente pequenos e médios agricultores que sofreram com secas e enchentes nos últimos anos" ( Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11h23.

Última atualização em 5 de setembro de 2025 às 11h48.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira, 5, uma linha de crédito de R$ 12 bilhões para produtores endividados que sofreram com adversidades climáticas. O anúncio foi feito no X (antigo Twitter). Como antecipou EXAME, a linha de crédito será liberada via Medida Provisória (MP).

"São R$ 12 bilhões para apoiar até 100 mil produtores, principalmente pequenos e médios agricultores que sofreram com secas e enchentes nos últimos anos", disse Lula.

Segundo o presidente, poderão ter acesso ao recurso os produtores rurais que sofreram duas perdas de safras nos últimos cinco anos, nos municípios que decretaram calamidade duas vezes nesse período.

Na fala de anúncio, o presidente pontuou que a medida não se trata de "perdão", mas de "renegociação responsável".

Com a medida, o governo estima atingir até 100 mil produtores, alcançando 96% dos agricultores inadimplentes.

O anúncio do governo federal ocorreu durante a abertura da 48ª Expointer, em Esteio, no Rio Grande do Sul.

Como vai funcionar

Segundo Lula, o pequeno produtor terá acesso a até R$ 250 mil de crédito por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com taxa de juros de 6% ao ano.

O médio produtor, por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), poderá obter até R$ 1,5 milhão, com juros de 8% ao ano. Já os demais produtores poderão financiar até R$ 3 milhões, com juros de 10% ao ano.

O prazo para quitação será de nove anos, incluindo um ano de carência.

Acompanhe tudo sobre:Rio Grande do SulCrédito ruralEduardo LeiteCarlos FávaroMinistério da Agricultura e PecuáriaSoja

Mais de EXAME Agro

Pacote de socorro do governo a agricultores endividados será de R$ 12 bilhões, diz senador

União Europeia retomará compra de frango depois de reconhecer Brasil como livre de gripe aviária

Governo prepara pacote de até R$ 20 bi para socorrer produtores endividados por clima

Brasil usará método que mede emissões de metano para estimular pecuária sustentável

Mais na Exame

Future of Money

Blockchain por bancos é um 'caminho sem volta' vai 'revolucionar' mercado, diz Inter

Mercados

Com payroll bem abaixo do esperado, Ibovespa renova máxima histórica intraday; dólar cai a R$ 5,38

Carreira

Trabalho como remédio, macarrão ao pomodoro e exercícios: o segredo da longevidade de Giorgio Armani

Brasil

No DF, Lula perde para Bolsonaro e empata com Tarcísio e Michelle, diz Paraná Pesquisas