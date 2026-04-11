555 novos mercados e críticas do agro: os 1.186 dias de Fávaro no Mapa

A passagem do senador Carlos Fávaro (PSD) pelo Ministério da Agricultura foi marcada por desafios e entregas importantes, avalia o agora ex-ministro.

Em entrevista à EXAME, pouco antes de deixar o cargo no início de abril, ele fez um balanço dos 1.186 dias à frente da pasta, considerada estratégica para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante sua gestão, Fávaro destacou a realização de planos safra recordes, que somaram R$ 1,5 trilhão, além da retomada do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltado à agricultura. Outro ponto ressaltado foi a abertura de 555 novos mercados internacionais para produtos agropecuários brasileiros.

Segundo ele, a expansão não se limitou às commodities tradicionais. Produtos como DDG (coproduto do milho) e sorgo passaram a ser exportados para a China, enquanto uvas, pulses e algodão chegaram a novos destinos, incluindo Índia e Egito.

Mesmo diante do tarifaço dos Estados Unidos, Fávaro minimizou os impactos sobre o setor. Ele afirmou que, em 2025, quase metade das exportações brasileiras veio do agro, resultado da diversificação de mercados.

“O tarifaço imposto pelo governo norte-americano praticamente não teve efeito. Soubemos usar a diplomacia”, disse. [A estratégia, segundo ele, foi buscar novos compradores em vez de adotar medidas de reciprocidade].

Assista a entrevista: