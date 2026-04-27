Flávio Bolsonaro critica Lula na Agrishow: ‘governo liberou pouco dinheiro’

De Ribeirão Preto - Em seu primeiro evento público com como pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) usou a Agrishow para reforçar sua candidatura e criticar a gestão do atual governo para o agro.

Em pouco mais de 10 minutos, o senador disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "não resolve o problema real das pessoas".

"O agro é solução para o nosso Brasil e infelizmente é tratado como lixo pelo atual governo", afirmou, sendo ovacionado pela plateia.

O senador chegou junto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) — foi o primeiro evento juntos dos dois.

Em sua fala, Flávio se comprometeu a avançar com todas as pautas apresentadas durante a solenidade como seguro rural e crédito.

Ele criticou o pacote de R$ 10 bilhões anunciado no domingo pelo vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB). O pacote do governo prevê ajudar produtores rurais a comprar máquinas agrícolas.

"É um setor que está altamente endividado. Só R$ 10 bilhões não dá para os produtores que precisam de crédito para lidar com o fluxo de caixa", disse.

Seguro rural

Além do crédito, o seguro rural também foi apontado como crítica por Flávio Bolsonaro.

O agro afirma que a questão não avançou no atual governo, o que trouxe prejuízos ao agricultor, como é o caso do Rio Grande do Sul.

"O seguro rural não vai sair do papel de novo. É um governo que não resolve o problema real das pessoas" , afirmou o senador.

Em entrevista à EXAME neste mês, o senador e ex-ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD) disse que o seguro rural deve ser resolvido ainda este mês.