Xbox terá função para transmitir jogos do console para o PC

Usuários de PC com assinatura do Game Pass Ultimate, serviço premium da Microsoft, agora podem jogar mais de 250 títulos diretamente na nuvem, sem precisar instalar nenhum deles em suas máquinas. A funcionalidade, chamada de “Stream your own game”, algo como transmita seu próprio jogo, em tradução livre, acaba de ser integrada ao aplicativo Xbox para Windows, ampliando o suporte antes restrito a consoles, televisores e navegadores.

O recurso, anunciado oficialmente pela empresa em post no blog oficial do Xbox, permite jogar diretamente nos servidores da Microsoft jogos já adquiridos digitalmente — mesmo aqueles que não fazem parte do catálogo padrão do Game Pass. Entre os títulos disponíveis estão sucessos como Baldur’s Gate 3, Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077 e Hogwarts Legacy.

A lista completa está disponível no site oficial do Xbox e representa uma ampliação considerável em relação ao piloto anterior, que oferecia cerca de 50 títulos para streaming.

Como funciona o streaming no Xbox para PC

Na prática, os jogos não rodam no console doméstico do usuário nem no próprio PC. Eles são executados nos servidores da nuvem da Microsoft, com transmissão em tempo real para o aplicativo Xbox no computador. O usuário precisa apenas de uma conexão estável e um hardware modesto — ideal para notebooks básicos e para quem joga enquanto viaja.

Além de economizar armazenamento e tempo de instalação, o novo sistema abre caminho para acessar jogos exclusivos de console, antes inacessíveis no Windows.

A função, por ora, está disponível para membros do programa Xbox Insider que participam do PC Gaming Preview, uma fase de testes antecipados oferecida em 28 países. A Microsoft afirma que pretende liberar o recurso para todos os usuários em breve e incluir suporte a títulos da coleção Xbox Play Anywhere, que permite jogar com progresso compartilhado entre PC e console.

Para utilizar o serviço, é necessário ter uma conta ativa no Game Pass Ultimate, que custa R$ 49,99 por mês no Brasil, e possuir os jogos em versão digital. Mídias físicas não são compatíveis.

Qual o contexto da novidade?

Apesar das críticas sobre falta de ambição em relação ao hardware, a Microsoft vem reformulando suas operações para continuar relevante no mercado gamer, com ênfase no Windows 11.

Recentemente, a empresa melhorou a interface e o desempenho do sistema operacional para dispositivos móveis, além de integrar jogos da Steam ao aplicativo Xbox para PC. A Microsoft também fortaleceu sua parceria com a AMD, visando uma nova geração de consoles com chips especificamente projetados para eles.

Essas mudanças acontecem em meio a uma grande reestruturação interna, que incluiu a demissão de mais de 15 mil funcionários, afetando a própria divisão do Xbox. 50 anos após sua fundação, a Microsoft busca seguir o caminho da Nvidia e se tornar a segunda empresa de US$ 4 trilhões.