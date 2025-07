Tesla ajusta modelos elétricos para tentar concorrer com fabricantes locais na China

Assim como outras montadoras estrangeiras, a Tesla está ajustando seus modelos de veículos elétricos (EVs) mais vendidos na China para tentar aumentar as vendas. A medida é necessária diante do crescimento de fabricantes locais como a BYD, que liderou o segmento no primeiro semestre de 2025, com mais de 2 milhões de veículos vendidos – uma alta anual de 33,04%.

Nesse cenário, a Tesla solicitou licenças de vendas ao Ministério da Tecnologia da Informação da China para dois novos modelos: o Model YL, uma versão alongada do SUV elétrico com três fileiras de assentos, e o Model 3 Plus, uma versão de maior autonomia do sedan.

Essas novas licenças surgem poucos meses após o lançamento, em janeiro, do modelo "Juniper" do Model Y, que não conseguiu melhorar as vendas da Tesla na China, o maior mercado de EVs do mundo. No segundo trimestre deste ano, a empresa de Elon Musk registrou uma queda de 14% nas entregas globais de veículos.

Como são os novos modelos da Tesla para a China?

Previsto para ser lançado entre setembro e novembro deste ano, o Model YL tem seis assentos, é 18 cm mais longo e 2,5 cm mais alto que o modelo atual. Além da maior distância entre eixos, o veículo apresenta novos bancos, rodas e um design modificado na traseira com spoiler novo.

Equipado com tração integral, o Model YL possui dois motores: um no eixo dianteiro, com 142 kW, e outro no eixo traseiro, com 198 kW, totalizando uma potência combinada de 340 kW (456 hp). Sua velocidade máxima é de 201 km/h (125 mph).

Embora o Model Y nos Estados Unidos já ofereça uma terceira fileira de assentos, ela possui espaço limitado para as pernas. Com a crescente oferta de EVs com três fileiras de assentos na China, essa versão pode ser vista como uma resposta à crescente demanda chinesa por modelos desse tipo.

Entre os concorrentes, destaca-se o NIO Onvo L90, que começa em torno de US$ 39.000 (cerca de R$ 217.000). O Model YL, por sua vez, deve ser vendido por mais de US$ 50.000 (aproximadamente R$ 279.000), o que pode dificultar sua aceitação no mercado chinês, especialmente em meio a uma guerra de preços entre Tesla, BYD, Xiaomi e outros fabricantes locais.

Enquanto isso, o Model 3 Plus possui um motor único no eixo traseiro e uma bateria NMC (níquel cobalto manganês) fornecida pela LG, uma tecnologia mais cara que normalmente está disponível apenas nas versões Long Range ou Performance AWD. Espera-se que o Model 3 Plus tenha uma autonomia superior às outras versões do sedan elétrico, embora a Tesla não tenha divulgado números exatos.