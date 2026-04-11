WordPress ganha rival após anos de liderança isolada

A Cloudflare anunciou um novo publicador para disputar espaço com o dominante WordPress, hoje utilizado por 42,5% dos sites funcionais na internet. Intitulado EmDash, o sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) de código aberto foi inteiramente escrito em TypeScrit e é descrito como um "sucessor espiritual" do WordPress. Ele funciona sem servidores, o que significa que está baseado em desenvolvimento em nuvem, e pode ser executado em "hardware próprio ou qualquer plataforma" de escolha do usuário.

"O EmDash é diferente: ele foi desenvolvido para funcionar em plataformas sem servidor e aproveitar ao máximo a arquitetura isolada do V8", motor de execução de JavaScript do Google, afirma a empresa.

A aposta da Cloudflare mira um ponto crítico do WordPress: segurança. Segundo relatório da PatchStack, 96% das vulnerabilidades em sites feitos na plataforma estão ligadas a plugins, que tradicionalmente têm acesso amplo ao banco de dados e ao sistema de arquivos.

Para contornar esse problema, o EmDash adota um modelo de plugins em sandbox, ambiente isolado de execução. Na prática, cada extensão só pode acessar funções previamente autorizadas, sem contato direto com o núcleo do sistema, lógica semelhante à de permissões em aplicativos móveis.

Outro diferencial é o suporte nativo ao protocolo x402, padrão aberto para micropagamentos na internet. Isso permite que criadores cobrem por conteúdo sem depender de assinaturas ou integrações externas, um movimento alinhado à busca por novas formas de monetização digital.

Cloudflare aposta em arquitetura nova e uso com IA

Com licença MIT, modelo de código aberto, a versão inicial v0.1.0 do EmDash está disponível no GitHub e pode ser executada em Node.js, ambiente de execução JavaScript, ou na infraestrutura da própria Cloudflare.

A empresa posiciona o produto como parte de um cenário em que agentes de IA passam a consumir conteúdo em nome de usuários, tendência crescente em ambientes corporativos e serviços digitais.

Para reduzir barreiras de adoção, o EmDash permite migração direta de sites WordPress por meio de arquivos WXR ou plugins de exportação. Segundo a empresa, o processo pode ser concluído em poucos minutos.

Ao atacar fragilidades conhecidas e propor uma arquitetura mais restritiva, a Cloudflare tenta abrir espaço em um mercado historicamente concentrado. Resta saber se a mudança técnica será suficiente para romper a inércia de uma base consolidada ao longo de duas décadas.