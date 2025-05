WordPress forma equipe de IA para supervisionar produtos

O WordPress anunciou nesta terça-feira, 27, que formou uma equipe de inteligência artificial para supervisionar produtos entre sua comunidade de desenvolvedores.

Segundo o TechCrunch, a equipe inclui James LePage (líder de IA na Automattic, empresa controladora do WordPress), Felix Arntz e Pascal Birchler, do Google, e Jeff Paul (diretor de código aberto na empresa de web design 10up).

Como uma das plataformas mais dominantes para a construção de sites, o WordPress já viu desenvolvedores em sua comunidade de código aberto experimentarem ferramentas de IA. A criação de uma equipe especialmente para isso sinaliza que o WordPress deseja assumir um papel mais ativo na organização e moderação dos esforços de IA entre os desenvolvedores.

“Uma equipe unificada supervisiona o desenvolvimento de IA de forma criteriosa, evita a fragmentação e garante o alinhamento com os objetivos de longo prazo do WordPress”, escreveu Mary Hubbard, diretora-executiva do WordPress, em um post de blog.

Atualmente, os desenvolvedores do WordPress publicaram 660 plugins de IA diferentes. Os mais populares incluem criadores de modelos com tecnologia de IA, ferramentas de otimização de SEO com IA e bots de bate-papo.

Data centers de IA entram na pauta do Senado

O Senado Federal volta a discutir nesta quarta-feira, 28, o Projeto de Lei n° 3.018/2024, conhecido como “PL dos data centers de IA”, que visa estabelecer parâmetros legais para estruturas voltadas para o processamento de dados com aplicações de inteligência artificial. A proposta, de autoria do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), prevê princípios como segurança, transparência, eficiência energética e responsabilidade no uso dessas infraestruturas.