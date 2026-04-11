Novos milionários: funcionários da Anthropic seguram ações visando IPO no segundo semestre

A rodada recente de venda secundária de ações da Anthropic revelou mais do que apetite de investidores. Também mostrou que parte relevante dos funcionários prefere manter suas participações na empresa, mesmo diante de uma janela de liquidez. Na prática, trabalhadores da startup decidiram não vender tudo o que o mercado esperava, em um movimento que sugere aposta em ganhos ainda maiores com um futuro IPO.

Segundo a Bloomberg, investidores com até US$ 6 bilhões reservados para a operação não conseguiram comprar o volume de ações planejado. O motivo, de acordo com fontes ouvidas pela publicação, foi a baixa disposição dos próprios funcionários em se desfazer dos papéis.

O comportamento chama atenção porque, em empresas privadas de tecnologia, ofertas secundárias costumam ser oportunidade para transformar ações em dinheiro antes da estreia na bolsa. Ao segurar os papéis, funcionários da Anthropic indicam que preferem correr o risco agora para tentar capturar uma valorização maior adiante.

Nem todos os investidores ficaram de fora. Alguns conseguiram a alocação integral, enquanto outros só aplicaram parte dos recursos reservados. O volume total movimentado não foi divulgado.

A operação foi precificada com base na avaliação anterior da companhia, de US$ 350 bilhões. Esse cálculo ainda não incluía os US$ 30 bilhões captados em uma rodada recente, que elevaram o valor estimado da empresa para US$ 380 bilhões.

Com apoio de gigantes como Google e Amazon, a Anthropic chega a essa fase em posição confortável no mercado financeiro. O pano de fundo é a expectativa de uma abertura de capital que pode destravar ganhos bilionários para investidores antigos e também para empregados que receberam participação acionária.

Sinal interno reforça expectativa por IPO robusto

Em empresas prestes a abrir capital, o comportamento dos funcionários costuma ser lido como um termômetro interno. Quando muitos tentam vender cedo, isso pode ser interpretado como cautela de quem conhece de perto os riscos do negócio. Neste caso, aconteceu o contrário.

A retenção das ações alimenta a leitura de que parte da equipe acredita que os papéis podem valer muito mais quando a companhia chegar à bolsa. Em outras palavras, há funcionários aparentemente dispostos a esperar por uma chance de enriquecimento maior no longo prazo.

A expectativa no mercado é que o IPO da Anthropic possa levantar cerca de US$ 60 bilhões, embora esse valor ainda possa mudar. Há também quem veja potencial para uma listagem próxima de recordes recentes, como os US$ 75 bilhões associados à abertura de capital da SpaceX.

O interesse do mercado também é sustentado pelo avanço da receita. Em março, a empresa, dona do Claude Code, teria ultrapassado US$ 19 bilhões em receita recorrente anualizada. No começo deste mês, esse número já teria passado de US$ 30 bilhões, indicando uma expansão acelerada mesmo em um setor cada vez mais disputado.

O episódio ajuda a iluminar um ponto central da corrida da IA. Mais do que desenvolver modelos, as startups do setor agora também precisam administrar a expectativa de funcionários que enxergam nas stock options, opções de ações dadas como remuneração, a possibilidade concreta de se tornarem milionários.