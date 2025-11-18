O que é a Cloudflare? Queda afetou mais de 500 sites nesta terça-feira

A Cloudflare passava por instabilidades nesta terça-feira, 18, que afetavam mais de 500 sites, incluindo o ChatGPT, X (antigo Twitter) e o DownDetector, que monitora quando sites estão fora do ar.

A falha gerou erros de conexão e lentidão nos serviços, com impacto global. A Cloudflare é um sistema de segurança utilizado por diversos desenvolvedores para evitar ataques hackers. Em nota, a empresa afirmou estar ciente dos problemas e informou que trabalha para entender o impacto e mitigar os problemas.

Outras plataformas populares também enfrentaram dificuldades momentâneas, como Discord, Steam e Canva. Nas redes sociais, usuários relataram falhas em carregamentos e autenticações.

O que é a Cloudflare

A Cloudflare é uma rede global de entrega de conteúdo (CDN) e plataforma de segurança de internet. Fundada em 2009, a empresa começou com foco no combate ao spam e evoluiu para uma das maiores infraestruturas da web.

A Cloudflare atua como um proxy reverso entre o navegador e o servidor original dos sites. Seu sistema roteia os acessos por servidores distribuídos globalmente, o que reduz latência e melhora a segurança.

Entre os principais serviços estão; proteção contra DDoS, com defesa automatizada contra ataques nas camadas 3/4 e 7 do modelo OSI; Web Application Firewall (WAF), que bloqueia ataques como SQL injection e cross-site scripting; criptografia SSL/TLS com certificados gratuitos para proteger a transmissão de dados; serviços DNS e DNSSEC para gerenciamento de domínios; balanceamento de carga para distribuir o tráfego entre múltiplos servidores; e tecnologias de edge computing, como o Cloudflare Workers, que permitem a execução de código na borda da rede com baixa latência. Também oferece soluções para gerenciamento de bots e mitigação de tráfego malicioso.

A rede da Cloudflare processa em média 78 milhões de requisições HTTP por segundo e é utilizada por milhões de sites, de blogs a grandes corporações como Sage, que usam a plataforma para proteger dados financeiros.

Entre as principais vantagens da Cloudflare, segundo especialistas, estão a escalabilidade, com suporte a picos de tráfego; o custo-benefício, com planos gratuitos para sites menores; o alcance global, com servidores em diversas regiões; e a interface unificada, que centraliza a gestão de segurança e desempenho.

Por que a Cloudflare cai?

Historicamente, a Cloudflare enfrentou falhas por congestionamento de rede, erros em lançamentos de código e problemas em produtos específicos.

Em agosto de 2025, um caso crítico envolveu o tráfego de um único cliente que saturou as conexões da Cloudflare com a AWS us-east-1, provocando um apagão generalizado. Em outras situações, falhas em regras de DDoS e instabilidades nos serviços R2, Workers KV, Access e WARP também causaram interrupções.

Esses incidentes têm impacto global porque a Cloudflare opera como uma camada compartilhada de infraestrutura da internet. Quando a empresa sofre uma falha, o efeito se propaga em cadeia, derrubando simultaneamente milhões de sites e serviços. Casos como os de X, Spotify e PayPal evidenciam esse efeito cascata.