Melhores ferramentas de IA gratuitas para usar em 2026

A inteligência artificial (IA) deixou de ser uma tecnologia restrita a laboratórios de pesquisa e entrou na rotina de quem escreve e-mails, edita fotos, programa e organiza reuniões. Em 2026, dezenas de plataformas de IA oferecem planos gratuitos com funcionalidades que, há dois anos, só existiam em assinaturas pagas. O acesso sem custo permite testar e comparar esses recursos antes de investir em qualquer plano.

Com tantas opções disponíveis, o desafio deixou de ser encontrar uma IA gratuita e passou a ser escolher a certa para cada tipo de tarefa. Para facilitar essa decisão, organizamos as melhores ferramentas por categoria.

Melhores IAs gratuitas para testar

Melhores IAs generalistas gratuitas

Três plataformas concentram a maior parte do uso cotidiano de IA: ChatGPT, Gemini e Claude. Todas oferecem planos sem custo que cobrem texto, análise de documentos e código, mas cada uma se destaca em um aspecto diferente.

ChatGPT

O ChatGPT, da OpenAI, é a IA mais popular e uma das mais versáteis no plano gratuito. O acesso inclui o GPT-5.5 Instant, o mesmo modelo base dos planos pagos, com limite de 10 mensagens a cada 5 horas no modo avançado. Depois desse teto, o sistema migra para uma versão mais leve, que continua funcional para tarefas simples.

O ponto forte do ChatGPT é reunir muitas funções em um único lugar — quem precisa alternar entre escrita, análise e código sem trocar de plataforma tende a começar por aqui. O ChatGPT se destaca em:

Upload e análise de arquivos: aceita PDFs, planilhas e imagens, e extrai dados ou resume o conteúdo direto no chat. Um exemplo: enviar um relatório de 30 páginas e pedir um resumo executivo de cinco parágrafos;

Geração e revisão de texto: redige e-mails, artigos, roteiros e documentos com ajustes de tom e estrutura. Funciona bem para quem precisa de um primeiro rascunho rápido;

Código e análise de dados: escreve trechos de código, depura erros e interpreta tabelas. É possível colar uma planilha e pedir gráficos ou cálculos direto na conversa;

Memória entre conversas: o ChatGPT retém informações de interações anteriores, o que permite acumular preferências e referências ao longo do tempo.

Gemini

O Gemini, do Google, tem como diferencial a integração nativa com Gmail, Google Docs, Drive e YouTube.

O plano gratuito opera com o Gemini 2.5 Flash (sem limite rígido para uso básico) e concede acesso limitado ao Gemini 2.5 Pro. O teto fica em torno de 30 prompts por dia para uso geral, com cotas separadas para recursos como Deep Research (5 relatórios por mês) e geração de imagens (até 20 por dia).

Para quem já trabalha com o pacote Google, o Gemini funciona como um assistente embutido nas ferramentas que já usa:

Integração com Google Workspace: lê e-mails do Gmail, acessa documentos do Drive, resume vídeos do YouTube e exporta conteúdo para Docs e Planilhas. Um exemplo: pedir ao Gemini que resuma os últimos cinco e-mails de um cliente e monte um rascunho de resposta;

Processamento de arquivos extensos: a capacidade de lidar com documentos longos e planilhas pesadas faz do Gemini uma boa opção para análise de dados dentro do pacote Google;

Geração de imagens: o recurso Nano Banana (Gemini Flash Image) gera imagens a partir de descrições em texto, com até 20 criações por dia no plano gratuito;

Deep Research: produz relatórios aprofundados com múltiplas fontes em uma única solicitação, embora limitado a 5 por mês no plano gratuito.

Claude

O Claude, da Anthropic, se destaca na qualidade de textos longos e na manutenção de contexto em conversas extensas.

O plano gratuito oferece o modelo Sonnet com janela de contexto de 200 mil tokens — o equivalente a cerca de 500 páginas de texto em uma única conversa. O limite de mensagens flutua conforme a demanda dos servidores e renova a cada 5 horas.

O Claude é a opção mais indicada para quem trabalha com grandes volumes de texto e precisa que a IA mantenha coerência do começo ao fim da conversa. Se destaca principalmente em:

Escrita e revisão editorial: produz textos longos com tom mais natural do que a maioria dos concorrentes;

Análise documental: a janela de 200 mil tokens permite carregar contratos, relatórios financeiros ou bases de pesquisa inteiras e fazer perguntas sobre o conteúdo sem perder o fio;

Execução de código e visualizações: o plano gratuito inclui execução de código e o recurso Artifacts, que gera gráficos, tabelas interativas e protótipos visuais direto na conversa;

Projetos e upload de arquivos: permite organizar conversas por tema e anexar documentos de referência que ficam disponíveis ao longo de múltiplas interações.

Qual é a melhor IA gratuita para escrever código?

Além das IAs generalistas, que resolvem tarefas como depuração, explicação de funções e geração de trechos curtos, duas plataformas especializadas se destacam para quem programa com frequência.

Cursor

O Cursor é o editor de código com IA mais adotado em 2026. Construído sobre a base do VS Code, o plano gratuito (Hobby) inclui tab completions e agent requests limitados, acesso a modelos de IA para chat e edição contextual de arquivos, além de todas as extensões e funcionalidades do VS Code sem restrição.

O limite é apertado para uso intensivo — desenvolvedores que programam várias horas por dia esgotam a cota em poucos dias —, mas é suficiente para avaliar a experiência antes de assinar o plano Pro (US$ 20/mês). Estudantes com e-mail acadêmico verificado ganham um ano de Pro gratuito. O Cursor se destaca em:

Autocomplete contextual: sugere trechos de código com base no arquivo aberto e no restante do projeto, não apenas na linha atual;

Edição via chat: o desenvolvedor descreve o que quer no chat lateral e o Cursor aplica as mudanças direto nos arquivos, sem copiar e colar;

Agent mode: executa tarefas em múltiplos arquivos de uma vez — útil para refatorações que envolvem vários módulos de um projeto.

O Cline é uma alternativa open-source que funciona como extensão do VS Code. A extensão em si não tem limite de uso, mas exige que o desenvolvedor configure uma chave de API (como a da OpenAI ou Anthropic) ou conecte um modelo local gratuito via Ollama. É a opção mais flexível para quem quer um agente autônomo de programação sem depender de assinatura. O Cline se destaca em:

Autonomia: cria arquivos, roda comandos no terminal e corrige bugs com autorização do desenvolvedor a cada passo;

Uso local e gratuito: conectado ao Ollama com um modelo open-source, o Cline opera sem custo e sem envio de dados para servidores externos;

Flexibilidade de modelos: aceita qualquer provedor de IA via API, o que permite alternar entre modelos conforme a tarefa.

Qual é a melhor IA gratuita para pesquisa?

Perplexity

O Perplexity ocupa o posto de principal motor de pesquisa com IA. Em vez de listar links como o Google, a plataforma lê páginas em tempo real, sintetiza a informação em uma resposta direta e cita as fontes de cada afirmação.

O plano gratuito oferece buscas básicas ilimitadas e cerca de 5 Pro Searches por dia (buscas aprofundadas com modelos avançados). O Perplexity se destaca em:

Pesquisa com fontes: cada resposta vem acompanhada dos links de onde a informação foi extraída, o que facilita verificação e citação. Um exemplo: pesquisar "diferenças entre os chips A18 e Snapdragon 8 Elite" e receber um comparativo com fontes de benchmarks;

Síntese rápida: condensa informações de múltiplas páginas em um resumo direto, reduzindo o tempo gasto alternando entre abas do navegador;

Modo acadêmico: filtra resultados para priorizar fontes revisadas por pares, o que o torna útil para pesquisa científica e jornalística.

Consensus

O Consensus é voltado para quem precisa de respostas baseadas em artigos científicos. A plataforma consulta mais de 200 milhões de papers e exibe um medidor de consenso que indica se a evidência disponível apoia ou contradiz determinada afirmação.

O plano gratuito permite buscas ilimitadas de artigos, com 20 créditos mensais para o recurso de resumo assistido por IA (Copilot). Um exemplo de uso: pesquisar "creatina causa queda de cabelo?" e ver o medidor indicar o nível de concordância entre os estudos disponíveis.

DeepSeek

O DeepSeek, modelo open-source chinês, se destaca em raciocínio lógico e tarefas técnicas. O modo de raciocínio profundo (R1) é gratuito no chat web oficial e resolve problemas de matemática, análise de dados, programação e lógica formal com encadeamento passo a passo. A limitação fica na velocidade: em horários de pico global, as respostas podem demorar.

Quais IAs gratuitas geram imagens?

A geração de imagens por IA avançou a ponto de oferecer resultados fotorrealistas sem custo.

Google ImageFX (Nano Banana)

O Google ImageFX, que opera com o modelo Nano Banana (apelido da comunidade para o Gemini Flash Image), permite criar até 20 imagens por dia no plano gratuito do Gemini, com boa fidelidade ao prompt e sem marca d'água invasiva.

O acesso acontece pelo app do Gemini ou pelo portal ImageFX no Google AI Test Kitchen, com conta Google. O ponto forte é a qualidade fotorrealista — rostos, texturas de tecido e iluminação saem com nível de detalhe que outros geradores gratuitos não alcançam.

Ideogram

O Ideogram é a melhor opção gratuita para imagens com texto legível. Enquanto a maioria dos geradores ainda erra letras e palavras, o Ideogram renderiza tipografia com precisão — o que o torna útil para logos, pôsteres, thumbnails e memes.

O plano gratuito concede 10 prompts por dia (cada um gera 4 variações, totalizando 40 imagens diárias). Um exemplo: pedir um cartaz de evento com o título "Tech Summit 2026" e receber a imagem com o texto escrito de forma legível.

Canva

O Canva, embora não seja um gerador de IA puro, integra recursos de IA generativa à sua plataforma de design. O plano gratuito permite criar posts para redes sociais, carrosséis, apresentações e materiais gráficos com apoio de texto e imagem gerados por IA — uma combinação prática para quem precisa do resultado final pronto para publicação, não apenas da imagem crua.

Qual IA gratuita transcreve áudio e reuniões?

Whisper

O Whisper, modelo open-source da OpenAI, é a referência em transcrição de áudio. Ele funciona com alta precisão em português, reconhece sotaques e lida com ruído de fundo. Por ser open-source, o uso local no computador é ilimitado e gratuito, sem envio de dados para servidores externos.

Para quem não quer instalar nada, plataformas como o Hugging Face oferecem interfaces web gratuitas que rodam o Whisper no navegador. Usuários de Mac contam com o MacWhisper, um aplicativo de desktop que roda o modelo de forma local e privada, com a versão gratuita usando modelos Base e Tiny.

tl;dv

O tl;dv resolve um problema diferente: entra em reuniões do Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, grava a chamada, transcreve cada fala e identifica quem falou.

O plano gratuito permite gravações e transcrições ilimitadas, mas os resumos automáticos por IA cobrem as 10 primeiras reuniões na íntegra — a partir da 11ª, o resumo se limita aos 10 minutos iniciais de cada chamada. As gravações ficam armazenadas por 3 meses antes de serem apagadas. O tl;dv se destaca em:

Identificação de falantes: a transcrição separa quem disse o quê, o que facilita a revisão de reuniões com múltiplos participantes;

Clipes e compartilhamento: permite recortar trechos específicos da gravação e enviar direto para colegas, sem que precisem assistir à reunião inteira;

Compatibilidade ampla: funciona com as três principais plataformas de videoconferência e suporta transcrição em mais de 30 idiomas.

Quais IAs gratuitas ajudam na produtividade e organização?

Gamma

O Gamma gera apresentações de slides completas a partir de um prompt de texto. A IA monta a estrutura visual, distribui o conteúdo em tópicos e aplica design automático. O plano gratuito oferece 400 créditos na criação da conta (cada apresentação consome cerca de 40), o que permite criar em torno de 10 decks sem pagar nada.

Um exemplo: digitar "apresentação sobre tendências de IA no varejo em 2026" e receber um deck com slides estruturados, imagens e tópicos prontos para edição.

Notion AI

O Notion AI integra recursos de IA ao editor de notas do Notion — resume textos, altera o tom de escrita, traduz conteúdo e organiza informações em tabelas.

O plano gratuito do workspace do Notion é permanente, mas os recursos de IA são restritos a 20 respostas de teste por conta. Depois disso, o uso de IA exige assinatura.

Goblin.tools

O Goblin.tools é uma opção simples para quem precisa quebrar tarefas complexas em etapas menores. A plataforma é gratuita, sem limite de uso e sem necessidade de cadastro.

O funcionamento é direto: o usuário digita uma tarefa intimidadora ("organizar a mudança de apartamento", por exemplo) e a IA divide o objetivo em passos sequenciais.

Quais IAs gratuitas funcionam em redes sociais?

Meta AI

A Meta AI está integrada ao WhatsApp, Instagram e Messenger. O assistente responde perguntas, sugere legendas, gera ideias de posts e cria imagens simples dentro dos próprios apps. O uso é ilimitado e gratuito para todos os usuários das plataformas da Meta.

Grok

O Grok, da xAI, funciona conectado ao X (antigo Twitter) e acompanha tendências em tempo real. O acesso gratuito pelo site da xAI varia conforme a região e períodos promocionais — dentro do app do X, o uso completo exige assinatura Premium. O diferencial do Grok é a análise de temas em alta com base no fluxo de publicações da rede social.