Melhores ferramentas de IA gratuitas para usar em 2026

De chatbots generalistas a geradores de imagem e editores de código, veja quais plataformas de inteligência artificial oferecem planos gratuitos robustos e para que serve cada uma (Getty Images)
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Publicado em 25 de maio de 2026 às 09h21.
A inteligência artificial (IA) deixou de ser uma tecnologia restrita a laboratórios de pesquisa e entrou na rotina de quem escreve e-mails, edita fotos, programa e organiza reuniões. Em 2026, dezenas de plataformas de IA oferecem planos gratuitos com funcionalidades que, há dois anos, só existiam em assinaturas pagas. O acesso sem custo permite testar e comparar esses recursos antes de investir em qualquer plano.
Com tantas opções disponíveis, o desafio deixou de ser encontrar uma IA gratuita e passou a ser escolher a certa para cada tipo de tarefa. Para facilitar essa decisão, organizamos as melhores ferramentas por categoria.
Três plataformas concentram a maior parte do uso cotidiano de IA: ChatGPT, Gemini e Claude. Todas oferecem planos sem custo que cobrem texto, análise de documentos e código, mas cada uma se destaca em um aspecto diferente.
O ChatGPT, da OpenAI, é a IA mais popular e uma das mais versáteis no plano gratuito. O acesso inclui o GPT-5.5 Instant, o mesmo modelo base dos planos pagos, com limite de 10 mensagens a cada 5 horas no modo avançado. Depois desse teto, o sistema migra para uma versão mais leve, que continua funcional para tarefas simples.
O ponto forte do ChatGPT é reunir muitas funções em um único lugar — quem precisa alternar entre escrita, análise e código sem trocar de plataforma tende a começar por aqui. O ChatGPT se destaca em:
O Gemini, do Google, tem como diferencial a integração nativa com Gmail, Google Docs, Drive e YouTube.
O plano gratuito opera com o Gemini 2.5 Flash (sem limite rígido para uso básico) e concede acesso limitado ao Gemini 2.5 Pro. O teto fica em torno de 30 prompts por dia para uso geral, com cotas separadas para recursos como Deep Research (5 relatórios por mês) e geração de imagens (até 20 por dia).
Para quem já trabalha com o pacote Google, o Gemini funciona como um assistente embutido nas ferramentas que já usa:
O Claude, da Anthropic, se destaca na qualidade de textos longos e na manutenção de contexto em conversas extensas.
O plano gratuito oferece o modelo Sonnet com janela de contexto de 200 mil tokens — o equivalente a cerca de 500 páginas de texto em uma única conversa. O limite de mensagens flutua conforme a demanda dos servidores e renova a cada 5 horas.
O Claude é a opção mais indicada para quem trabalha com grandes volumes de texto e precisa que a IA mantenha coerência do começo ao fim da conversa. Se destaca principalmente em:
Além das IAs generalistas, que resolvem tarefas como depuração, explicação de funções e geração de trechos curtos, duas plataformas especializadas se destacam para quem programa com frequência.
O Cursor é o editor de código com IA mais adotado em 2026. Construído sobre a base do VS Code, o plano gratuito (Hobby) inclui tab completions e agent requests limitados, acesso a modelos de IA para chat e edição contextual de arquivos, além de todas as extensões e funcionalidades do VS Code sem restrição.
O limite é apertado para uso intensivo — desenvolvedores que programam várias horas por dia esgotam a cota em poucos dias —, mas é suficiente para avaliar a experiência antes de assinar o plano Pro (US$ 20/mês). Estudantes com e-mail acadêmico verificado ganham um ano de Pro gratuito. O Cursor se destaca em:
O Cline é uma alternativa open-source que funciona como extensão do VS Code. A extensão em si não tem limite de uso, mas exige que o desenvolvedor configure uma chave de API (como a da OpenAI ou Anthropic) ou conecte um modelo local gratuito via Ollama. É a opção mais flexível para quem quer um agente autônomo de programação sem depender de assinatura. O Cline se destaca em:
O Perplexity ocupa o posto de principal motor de pesquisa com IA. Em vez de listar links como o Google, a plataforma lê páginas em tempo real, sintetiza a informação em uma resposta direta e cita as fontes de cada afirmação.
O plano gratuito oferece buscas básicas ilimitadas e cerca de 5 Pro Searches por dia (buscas aprofundadas com modelos avançados). O Perplexity se destaca em:
O Consensus é voltado para quem precisa de respostas baseadas em artigos científicos. A plataforma consulta mais de 200 milhões de papers e exibe um medidor de consenso que indica se a evidência disponível apoia ou contradiz determinada afirmação.
O plano gratuito permite buscas ilimitadas de artigos, com 20 créditos mensais para o recurso de resumo assistido por IA (Copilot). Um exemplo de uso: pesquisar "creatina causa queda de cabelo?" e ver o medidor indicar o nível de concordância entre os estudos disponíveis.
O DeepSeek, modelo open-source chinês, se destaca em raciocínio lógico e tarefas técnicas. O modo de raciocínio profundo (R1) é gratuito no chat web oficial e resolve problemas de matemática, análise de dados, programação e lógica formal com encadeamento passo a passo. A limitação fica na velocidade: em horários de pico global, as respostas podem demorar.
A geração de imagens por IA avançou a ponto de oferecer resultados fotorrealistas sem custo.
O Google ImageFX, que opera com o modelo Nano Banana (apelido da comunidade para o Gemini Flash Image), permite criar até 20 imagens por dia no plano gratuito do Gemini, com boa fidelidade ao prompt e sem marca d'água invasiva.
O acesso acontece pelo app do Gemini ou pelo portal ImageFX no Google AI Test Kitchen, com conta Google. O ponto forte é a qualidade fotorrealista — rostos, texturas de tecido e iluminação saem com nível de detalhe que outros geradores gratuitos não alcançam.
O Ideogram é a melhor opção gratuita para imagens com texto legível. Enquanto a maioria dos geradores ainda erra letras e palavras, o Ideogram renderiza tipografia com precisão — o que o torna útil para logos, pôsteres, thumbnails e memes.
O plano gratuito concede 10 prompts por dia (cada um gera 4 variações, totalizando 40 imagens diárias). Um exemplo: pedir um cartaz de evento com o título "Tech Summit 2026" e receber a imagem com o texto escrito de forma legível.
O Canva, embora não seja um gerador de IA puro, integra recursos de IA generativa à sua plataforma de design. O plano gratuito permite criar posts para redes sociais, carrosséis, apresentações e materiais gráficos com apoio de texto e imagem gerados por IA — uma combinação prática para quem precisa do resultado final pronto para publicação, não apenas da imagem crua.
O Whisper, modelo open-source da OpenAI, é a referência em transcrição de áudio. Ele funciona com alta precisão em português, reconhece sotaques e lida com ruído de fundo. Por ser open-source, o uso local no computador é ilimitado e gratuito, sem envio de dados para servidores externos.
Para quem não quer instalar nada, plataformas como o Hugging Face oferecem interfaces web gratuitas que rodam o Whisper no navegador. Usuários de Mac contam com o MacWhisper, um aplicativo de desktop que roda o modelo de forma local e privada, com a versão gratuita usando modelos Base e Tiny.
O tl;dv resolve um problema diferente: entra em reuniões do Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, grava a chamada, transcreve cada fala e identifica quem falou.
O plano gratuito permite gravações e transcrições ilimitadas, mas os resumos automáticos por IA cobrem as 10 primeiras reuniões na íntegra — a partir da 11ª, o resumo se limita aos 10 minutos iniciais de cada chamada. As gravações ficam armazenadas por 3 meses antes de serem apagadas. O tl;dv se destaca em:
O Gamma gera apresentações de slides completas a partir de um prompt de texto. A IA monta a estrutura visual, distribui o conteúdo em tópicos e aplica design automático. O plano gratuito oferece 400 créditos na criação da conta (cada apresentação consome cerca de 40), o que permite criar em torno de 10 decks sem pagar nada.
Um exemplo: digitar "apresentação sobre tendências de IA no varejo em 2026" e receber um deck com slides estruturados, imagens e tópicos prontos para edição.
O Notion AI integra recursos de IA ao editor de notas do Notion — resume textos, altera o tom de escrita, traduz conteúdo e organiza informações em tabelas.
O plano gratuito do workspace do Notion é permanente, mas os recursos de IA são restritos a 20 respostas de teste por conta. Depois disso, o uso de IA exige assinatura.
O Goblin.tools é uma opção simples para quem precisa quebrar tarefas complexas em etapas menores. A plataforma é gratuita, sem limite de uso e sem necessidade de cadastro.
O funcionamento é direto: o usuário digita uma tarefa intimidadora ("organizar a mudança de apartamento", por exemplo) e a IA divide o objetivo em passos sequenciais.
A Meta AI está integrada ao WhatsApp, Instagram e Messenger. O assistente responde perguntas, sugere legendas, gera ideias de posts e cria imagens simples dentro dos próprios apps. O uso é ilimitado e gratuito para todos os usuários das plataformas da Meta.
O Grok, da xAI, funciona conectado ao X (antigo Twitter) e acompanha tendências em tempo real. O acesso gratuito pelo site da xAI varia conforme a região e períodos promocionais — dentro do app do X, o uso completo exige assinatura Premium. O diferencial do Grok é a análise de temas em alta com base no fluxo de publicações da rede social.