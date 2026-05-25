O CEO que barrou o crescimento desenfreado para salvar uma empresa de US$ 100 milhões

A filosofia corporativa do Vale do Silício de "crescer a qualquer custo" (growth at all costs) enfrenta um duro teste de realidade. Setores tradicionais que tentaram importar o modelo de escala acelerada das Big Techs começam a registrar os danos colaterais dessa estratégia.

O alerta vem de Richard McCathron, CEO e presidente da Hippo, insurtech que passou por uma profunda reestruturação de US$ 100 milhões para corrigir distorções provocadas pela busca cega por expansão. "Escala por si só não resolve fundamentos frágeis", adverte o executivo em artigo à Fortune.

O mercado de seguros ilustra perfeitamente esse descompasso. A ascensão de concorrentes puramente digitais focados em inflar o topo do funil acabou desviando a atenção dos fundamentos essenciais de subscrição.

O resultado foi um encarecimento sistêmico: em algumas regiões, os prêmios de seguros dispararam até 70% nos últimos cinco anos, enquanto seguradoras tradicionais se retiram de áreas de alto risco, criando um apagão de cobertura.

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McCathron, que assumiu o comando da Hippo em junho de 2022, precisou operar uma mudança cultural drástica para reverter o prejuízo líquido de US$ 41 milhões registrado no terceiro trimestre de 2023, transformando a operação em um lucro líquido de US$ 58 milhões ao final de 2025.

O estouro da bolha do crescimento linear

A guinada da Hippo não foi baseada em cortes lineares de custos, mas na quebra de premissas defasadas, como a ideia de que o risco macroeconômico e climático permaneceria estável.

Com a escalada de sinistros gerados pela volatilidade climática global, o custo de absorção e captação de capital disparou. "Muitos concorrentes esquecem que estamos no negócio do risco. Em mercados voláteis, o crescimento acelerado pode ser o caminho mais rápido para a falência", pontua McCathron.

Para salvar a companhia, a gestão adotou medidas impopulares no curto prazo, mas vitais para a preservação do equity: suspendeu novos negócios em áreas críticas, reduziu a exposição geográfica a catástrofes e vendeu sua rede de distribuição voltada a construtoras em 2025.

O recuo estratégico permitiu focar no que a empresa faz de melhor — a subscrição e a precificação técnica de riscos corporativos —, ao mesmo tempo em que ampliou o acesso a novos mercados imobiliários, expandindo a parceria de seis para mais de 50 construtoras.

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