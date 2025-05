Waymo atinge marca de 10 milhões de corridas com robotáxi

Em entrevista à CNBC na terça-feira, 20, a co-CEO da Waymo, Tekedra Manakawa, anunciou o atingimento da marca de 10 milhões de corridas, dobrando seus números nos últimos cinco meses. Em abril, a empresa já havia anunciado a operação de mais de 250 mil viagens por semana, um crescimento de 25% em relação ao mês anterior e de 20 vezes nos últimos dois anos.

Subsidiária da Alphabet, dona do Google, a empresa opera o serviço desde 2020 e, atualmente, funciona em Austin, Los Angeles, São Francisco e na região de Phoenix. Na segunda, 19, entretanto, a Waymo recebeu aprovação para expandir a oferta de táxis autônomos para outras partes da baía de São Francisco, incluindo San José, terceira cidade mais populosa da Califórnia.

A empresa de robotáxi integra o segmento “Other Bets” da gigante de tecnologia, responsável por diversificar os investimentos para além de seu núcleo central. Essa unidade opera no vermelho, com queda de 9% na receita do primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando US$ 450 milhões, enquanto o prejuízo operacional aumentou de US$ 1,02 bilhão para US$ 1,23 bilhão.

Mesmo que esses números englobem uma série de outras empresas, Mawakana confirmou que a Waymo ainda não é lucrativa, mas está focada em construir um negócio sustentável.

Concorrência com Tesla

Em junho, a Tesla deve iniciar os testes de seu serviço de robotáxi em Austin, Textas. Segundo o CEO, Elon Musk, a empresa adotará uma abordagem cautelosa, começando com cerca de 10 SUVs “Model Y”, operando com limitação geográfica e previsão de rápida expansão em quantidade e área ainda neste ano.

Apesar da estratégia mais precavida, Musk considera o projeto da Tesla como mais ambicioso e de abordagem mais generalizada que o da Waymo. Mawakana, por sua vez, reconhece que a empresa adotou o “caminho mais seguro”, priorizando a segurança, o que significa que há outras possibilidades de ofertar o mesmo serviço, mas reiterando que, até agora, a empresa é a única que funciona 24h por dia há quase cinco anos.