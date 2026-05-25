Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula fará radioterapia preventiva para câncer de pele no couro cabeludo

Boletim médico afirma que tratamento é superficial e não impacta rotina do presidente

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10h57.

Última atualização em 25 de maio de 2026 às 11h03.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou nesta segunda-feira, 25, sessões de radioterapia no couro cabeludo como tratamento complementar após a retirada de uma lesão de câncer de pele do tipo basocelular.

Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, o presidente passou pela primeira rodada do procedimento no mesmo dia. O documento foi assinado pelo médico Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio.

De acordo com a equipe médica, o tratamento tem caráter preventivo e superficial e não deve interferir na rotina de trabalho do presidente. Lula segue exercendo normalmente suas atividades no Palácio do Planalto.

Segundo uma pessoa familiarizada com o tema, serão 15 sessões ao longo de três semanas, sendo que cada fase dura cerca de dois minutos.

O diagnóstico de câncer de pele foi confirmado em abril, quando o presidente passou por cirurgia para retirada da lesão. O acompanhamento médico agora inclui sessões complementares para reduzir o risco de recorrência.

Acompanhe tudo sobre:CâncerLuiz Inácio Lula da Silva

Mais de Brasil

PEC da escala 6x1 entra na reta final com reunião entre Lula e Motta

Lula analisa decreto que cria subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina

Lula e Messias discutem futuro após rejeição do Senado para vaga no STF

Começam hoje as inscrições para o Enem 2026; veja como participar

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Google I/O 2026: o Mountain View e o que muda quando você está presencialmente neste evento

Minhas Finanças

Como declarar o faturamento da MEI no imposto de renda pessoa física

Mundo

Papa Leão XIV pede regulação da IA: 'quem a controla impõe sua visão'

Pop

O que aconteceu no penúltimo episódio de 'Euphoria'? Veja quem morreu