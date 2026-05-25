Lula fará radioterapia preventiva para câncer de pele no couro cabeludo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou nesta segunda-feira, 25, sessões de radioterapia no couro cabeludo como tratamento complementar após a retirada de uma lesão de câncer de pele do tipo basocelular.

Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, o presidente passou pela primeira rodada do procedimento no mesmo dia. O documento foi assinado pelo médico Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio.

De acordo com a equipe médica, o tratamento tem caráter preventivo e superficial e não deve interferir na rotina de trabalho do presidente. Lula segue exercendo normalmente suas atividades no Palácio do Planalto.

Segundo uma pessoa familiarizada com o tema, serão 15 sessões ao longo de três semanas, sendo que cada fase dura cerca de dois minutos.

O diagnóstico de câncer de pele foi confirmado em abril, quando o presidente passou por cirurgia para retirada da lesão. O acompanhamento médico agora inclui sessões complementares para reduzir o risco de recorrência.