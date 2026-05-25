iPhone 17 x Galaxy S25: qual comprar em 2026 se você trabalha com o celular o dia todo?

Quem usa o celular como instrumento de trabalho sabe que a escolha do aparelho pode aumentar — ou minar — a produtividade. O iPhone 17 e o Galaxy S25 são os modelos de entrada das linhas premium de Apple e Samsung, e disputam a atenção de quem quer desempenho sem pagar pelo topo absoluto de cada marca.

Ambos têm processadores fabricados em 3 nm, telas com 120 Hz e pacotes de inteligência artificial (IA) nativos. As diferenças, porém, aparecem nos detalhes que mais importam para uso profissional. Veja quais são e para quais perfis de profissional esses dois produtos são indicados.

iPhone 17 x Samsung Galaxy S25: comparativo

Processador

O iPhone 17 usa o chip Apple A19, com CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. O Galaxy S25 vem com o Snapdragon 8 Elite, de 8 núcleos, com velocidade de até 4,47 GHz — o mesmo processador dos modelos S25+ e S25 Ultra. Para o dia a dia comum de trabalho — responder mensagens, editar documentos, participar de videochamadas e alternar entre apps —, nenhum dos dois vai travar.

Em benchmarks, os dois chips entregam desempenho de flagship sem gargalo perceptível no uso cotidiano. O A19 leva vantagem em tarefas single-core, como abertura de apps e resposta do sistema. O Snapdragon 8 Elite puxa à frente em multi-core, o que beneficia multitarefa pesada e edição simultânea de arquivos.

Bateria

A bateria é um dos pontos em que os dois aparelhos mais se distanciam. O Galaxy S25 traz 4.000 mAh e promete até 29 horas de reprodução de vídeo, segundo a Samsung. O iPhone 17 tem 3.692 mAh e a Apple promete até 30 horas na mesma métrica.

A capacidade bruta favorece o Galaxy, mas a eficiência energética do A19 compensa a diferença. Em testes independentes com navegação contínua em 5G, os dois aparelhos entregam autonomia semelhante — o suficiente para cobrir um expediente completo com uso moderado a intenso.

A recarga é onde o iPhone abre vantagem. O carregador de 40 W recupera 50% da bateria em 20 minutos, então o celular da maçã sai na frente para quem tem pouco tempo de intervalo e precisa de carga rápida. O Galaxy S25 carrega a 25 W e leva cerca de 30 minutos para atingir a mesma marca. Por outro lado, o modelo da Samsung oferece carregamento reverso sem fio, recurso que o iPhone não tem e que permite recarregar fones Bluetooth ou um smartwatch na traseira do aparelho.

Tela

As duas telas são OLED, medem tamanhos parecidos e operam a 120 Hz com taxa adaptável. O iPhone 17 tem 6,3 polegadas, resolução de 2.622 x 1.206 pixels e brilho de pico de 3.000 nits em ambientes externos. O Galaxy S25 mede 6,2 polegadas, com resolução Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels) e brilho máximo de 2.600 nits.

Quem trabalha em áreas externas tende a se beneficiar dos 400 nits a mais do iPhone 17, que tornam a tela mais legível sob luz solar direta. A resolução mais alta também rende mais nitidez em textos pequenos, que faz diferença para quem lê planilhas ou documentos no celular.

Câmera

O iPhone 17 tem sistema duplo com câmera principal de 48 MP (f/1.6), ultra-angular de 48 MP (f/2.2, 120°) e teleobjetiva com zoom óptico de 2x (qualidade equivalente a 12 MP). O modelo se destaca na ultra-angular de 48 MP, que rende mais qualidade em fotos de ambientes, por exemplo.

A câmera frontal de 18 MP do iPhone 17, com enquadramento automático (Center Stage), também leva vantagem em videochamadas sobre a de 12 MP do Galaxy. Além disso, no campo do vídeo, o iPhone 17 grava em 4K Dolby Vision a 60 fps com estabilização cinemática e oferece o Modo Cinema em 4K — recursos que pesam para quem produz conteúdo de redes sociais direto do celular.

O Galaxy S25 traz câmera principal de 50 MP com estabilização óptica, teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 3x e ultrawide de 12 MP. O modelo da Samsung sai à frente no zoom: a teleobjetiva de 3x alcança mais longe sem perda óptica que o 2x do iPhone. Para quem fotografa produtos, documentos à distância ou detalhes em apresentações, o zoom adicional ajuda.

Inteligência artificial

Ambos os aparelhos embarcam pacotes de inteligência artificial com funções voltadas à produtividade, mas com abordagens distintas.

O iPhone 17 roda a Apple Intelligence, integrada ao iOS 26. Os recursos incluem ferramentas de escrita (revisão, reescrita e resumo de textos em qualquer app), tradução ao vivo em chamadas, notificações prioritárias que filtram alertas urgentes, inteligência visual pela câmera e o Genmoji para emojis personalizados. A Siri ganhou integração com o ChatGPT para consultas mais complexas, com autorização por solicitação. A maior parte do processamento acontece no próprio dispositivo.

O Galaxy S25 opera com a Galaxy AI, potencializada pelo Google Gemini como assistente padrão. O Circule para Pesquisar identifica qualquer elemento na tela — números de telefone, e-mails, URLs — e executa ações diretas. O Now Brief gera resumos diários com compromissos e informações relevantes na tela de bloqueio. O Eliminador de Áudio remove ruídos de vídeos, e o Assistente de Fotos corrige imagens com IA. A Samsung confirmou, em janeiro de 2026, que os recursos básicos da Galaxy AI seguem gratuitos sem prazo definido.

Para quem trabalha com texto, a Apple Intelligence se integra de forma mais fluida ao sistema, com as ferramentas de escrita acessíveis em qualquer campo de texto. Para quem depende de pesquisas rápidas e ações no celular, o Circule para Pesquisar do Galaxy S25 economiza toques.

O que mais diferencia os dois celulares para uso profissional?

O iPhone 17 roda iOS 26 e se conecta aos demais dispositivos Apple — iPad, Mac, Apple Watch e AirDrop. Quem já usa outros dispositivos da marca ganha continuidade entre aparelhos, incluindo o Handoff (começar uma tarefa no celular e terminar no computador) e o acesso compartilhado a arquivos via iCloud. O armazenamento parte de 256 GB, sem opção de 128 GB.

O Galaxy S25 roda Android 15 com One UI 7 e tem a vantagem de maior flexibilidade: suporte ao Samsung DeX (que transforma o celular em desktop quando conectado a um monitor), leitor de digital sob a tela e compatibilidade com USB 3.2 Gen 1 para transferência rápida de arquivos. A Samsung garante sete anos de atualizações de sistema e segurança — o que leva o suporte do S25 até 2032. O armazenamento começa em 128 GB, com versões de 256 GB e 512 GB.

Quanto custam o iPhone 17 e o Galaxy S25 em 2026?

O iPhone 17 foi lançado no Brasil por R$ 7.999 (256 GB) e R$ 9.499 (512 GB). Em maio de 2026, o modelo aparece no varejo entre R$ 5.400 e R$ 6.200, dependendo do varejista e da forma de pagamento.

O Galaxy S25 estreou por R$ 6.999 (128 GB). Com a chegada do Galaxy S26 em fevereiro de 2026, os preços caíram e o modelo é encontrado entre R$ 3.200 e R$ 3.800 no varejo brasileiro. A diferença de preço entre os dois chega a superar R$ 2.000 na faixa mais baixa de cada um — uma margem que pesa na decisão.

Afinal, qual compensa mais para o trabalho?

O iPhone 17 compensa mais para quem trabalha com produção de conteúdo e redes sociais. A câmera frontal de 18 MP com Center Stage, a gravação em 4K Dolby Vision, as ferramentas de escrita integradas ao sistema e a tela mais brilhante para uso externo formam um pacote coeso para quem cria conteúdo ou gerencia perfis profissionais. A integração com outros dispositivos Apple também rende mais para quem já usa Mac ou iPad no fluxo de trabalho.

O Galaxy S25 faz mais sentido para quem prioriza custo-benefício e versatilidade no dia a dia. O preço atual no varejo brasileiro é bem menor, o Samsung DeX permite usar o celular como computador em reuniões ou viagens, e os sete anos de atualizações garantem longevidade sem troca forçada. O zoom óptico de 3x e a Galaxy AI com Gemini atendem quem precisa de pesquisas rápidas e captura de detalhes à distância.