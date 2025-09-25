Waymo, da dona do Google, lança robotáxis 'empresariais' em três cidades dos EUA

A Waymo, unidade de veículos autônomos da Alphabet, dona do Google, lançou um novo serviço para empresas interessadas em oferecer transporte a funcionários e convidados em seus robotáxis. A iniciativa busca ampliar a base de usuários e aumentar a utilização da frota em operação, segundo a Bloomberg.

O programa, chamado “Waymo para Empresas”, é direcionado a empregadores, universidades e organizadores de eventos em São Francisco, Los Angeles e Phoenix — cidades onde a companhia já oferece corridas pagas por meio de seu aplicativo.

A plataforma permite que organizações gerenciem códigos de desconto, acompanhem viagens e planejem orçamentos, sem custos adicionais de adesão.

Empresas e eventos como novo público-alvo

A Waymo informou que já testou o serviço com algumas companhias, incluindo a Carvana, que disponibilizou corridas para funcionários e convidados em seus eventos. O público corporativo é estratégico para o setor de transporte por aplicativo, já que deslocamentos para trabalho e estudo representam parcela significativa da demanda.

Dados da empresa mostram que um em cada seis passageiros nos três mercados atuais utiliza os robotáxis da Waymo para ir ao trabalho ou à escola. Em comparação, trajetos empresariais responderam por quase 30% das reservas da Uber e por mais de um terço das viagens da Lyft no início de 2024, segundo a Bloomberg.

Com a nova oferta, a empresa busca competir diretamente com rivais que já integram bases de empresas rivais, como Uber e Lyft.

A Waymo também tem expandido sua atuação com parcerias e novos produtos, incluindo ações para adolescentes e acordos para oferecer seus carros em plataformas como Uber, Lyft e Via Transportation para integrar seus veículos autônomos a outros aplicativos.