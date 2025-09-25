Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Waymo, da dona do Google, lança robotáxis 'empresariais' em três cidades dos EUA

Ferramenta permite que organizações gerenciem deslocamentos de trabalhadores e convidados em São Francisco, Los Angeles e Phoenix

O programa, chamado “Waymo para Empresas”, é direcionado a empregadores e universidades (Google/Divulgação)

O programa, chamado “Waymo para Empresas”, é direcionado a empregadores e universidades (Google/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 05h38.

A Waymo, unidade de veículos autônomos da Alphabet, dona do Google, lançou um novo serviço para empresas interessadas em oferecer transporte a funcionários e convidados em seus robotáxis. A iniciativa busca ampliar a base de usuários e aumentar a utilização da frota em operação, segundo a Bloomberg.

O programa, chamado “Waymo para Empresas”, é direcionado a empregadores, universidades e organizadores de eventos em São Francisco, Los Angeles e Phoenix — cidades onde a companhia já oferece corridas pagas por meio de seu aplicativo.

A plataforma permite que organizações gerenciem códigos de desconto, acompanhem viagens e planejem orçamentos, sem custos adicionais de adesão.

Empresas e eventos como novo público-alvo

A Waymo informou que já testou o serviço com algumas companhias, incluindo a Carvana, que disponibilizou corridas para funcionários e convidados em seus eventos. O público corporativo é estratégico para o setor de transporte por aplicativo, já que deslocamentos para trabalho e estudo representam parcela significativa da demanda.

Dados da empresa mostram que um em cada seis passageiros nos três mercados atuais utiliza os robotáxis da Waymo para ir ao trabalho ou à escola. Em comparação, trajetos empresariais responderam por quase 30% das reservas da Uber e por mais de um terço das viagens da Lyft no início de 2024, segundo a Bloomberg.

Com a nova oferta, a empresa busca competir diretamente com rivais que já integram bases de empresas rivais, como Uber e Lyft.

A Waymo também tem expandido sua atuação com parcerias e novos produtos, incluindo ações para adolescentes e acordos para oferecer seus carros em plataformas como Uber, Lyft e Via Transportation para integrar seus veículos autônomos a outros aplicativos.

Acompanhe tudo sobre:Carros autônomosEstados Unidos (EUA)Robôs

Mais de Tecnologia

Instagram atinge 3 bilhões de usuários e testa recursos para personalizar feed

Google Fotos libera edição por IA com comandos de voz e texto no Android

Pesquisadores aplicam IA em drone-robô para a manutenção em redes de alta tensão em Santa Catarina

Veículos elétricos chineses ganham espaço na Europa e América Latina

Mais na Exame

Tecnologia

Instagram atinge 3 bilhões de usuários e testa recursos para personalizar feed

Brasil

Hugo Motta diz que Câmara vota IR na quarta mesmo sem acordo sobre anistia

Mundo

Lula diz que abordará guerra da Ucrânia com Trump: ‘Quem sabe nossa química seja levada ao Putin’

Um conteúdo Esfera Brasil

Mulheres brasileiras têm renda mensal 40% inferior à dos homens, aponta pesquisa