Por que motoristas da Uber e Lyft que dirigem Teslas não querem falar sobre Musk?

Os motoristas da Uber e da Lyft que dirigem Teslas evitam falar sobre Elon Musk com os passageiros porque não querem prejudicar suas respectivas gorjetas e avaliações, segundo informações do Business Insider.

A preocupação vem pelo fato de que a baixa gorjeta nos últimos anos tem dificultado o crescimento de suas rendas. Além disso, ter uma avaliação baixa pode dificultar a obtenção de passageiros, torná-los inelegíveis para programas de recompensas e até levar a desativação da conta.

Conforme a apuração do BI, os passageiros variam entre os super fanáticos de Musk, até aqueles que rejeitam por completo as ações e posicionamentos do CEO da empresa de carros elétricos.

Para conduzir essas conversas durante a corrida, os motoristas compartilham das mesmas opiniões expressadas pelos passageiros sobre Musk — não necessariamente acreditando nas mesmas coisas.

“Se eles me dizem que não o suportam, então eu também não suporto ele, e vamos concordar nisso”, disse Trent, um dos motoristas que pediu para a reportagem não usar o seu sobrenome por medo de repercussões profissionais.

Wesley Johnson, de 60 anos, explicou que frequentemente seus passageiros mencionam Musk, e que ele "simplesmente segue o fluxo" com o passageiro nesses momentos, pois quer "mantê-los felizes".

Há dois anos, Johnson decidiu trocar o seu Mercedes por um Tesla, e acredita ter tido mais sorte com as gorjetas desde então.

Na outra ponta, Jay Keleher acredita que alguns passageiros que não são fãs de Musk e, por consequência, não gostam de seu Tesla. Segundo os cálculos de Keleher, suas gorjetas caíram de 17% para 12% da renda total nos últimos quatro meses de 2024.