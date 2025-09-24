Google anuncia inteligência artificial para jogos mobile

O Google anunciou um assistente de inteligência artificial para jogos mobile, que oferece coaching em tempo real durante partidas. Para isso, ele interpreta o que acontece na tela e sugere estratégias sem que o usuário precise buscar tutoriais externos.

O recurso será integrado a jogos selecionados nos próximos meses e utiliza modelos de IA desenvolvidos pelo laboratório Google DeepMind, que já havia antecipado capacidades semelhantes em dezembro passado.

A novidade faz parte do esforço da Alphabet para ampliar o uso de agentes de IA, sistemas capazes de perceber o ambiente e executar tarefas , também no entretenimento.

Além do assistente, a empresa lançou um perfil centralizado para gamers na Play Store que exibe conquistas, progresso em jogos e fóruns da comunidade, similar a outras plataformas de jogos.

O Google também introduziu ligas temporárias, começando com o popular Subway Surfers de 10 a 23 de outubro, em que jogadores podem acumular pontos virtuais e acessar benefícios, como descontos em dispositivos Pixel.

Essas iniciativas fazem parte da estratégia da empresa de aumentar engajamento em aplicativos Android e na Play Store, cujo segmento de assinaturas e vendas cresceu 20% no segundo trimestre, atingindo US$ 11,2 bilhões.