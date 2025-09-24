Inteligência Artificial

Google anuncia inteligência artificial para jogos mobile

Novo recurso inclui perfis centralizados e ligas temporárias para engajar jogadores

Estratégia faz parte do impulso da Google para aumentar engajamento e receita em aplicativos (Getty Images). (Getty Images)

Estratégia faz parte do impulso da Google para aumentar engajamento e receita em aplicativos (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19h30.

O Google anunciou um assistente de inteligência artificial para jogos mobile, que oferece coaching em tempo real durante partidas. Para isso, ele interpreta o que acontece na tela e sugere estratégias sem que o usuário precise buscar tutoriais externos.

O recurso será integrado a jogos selecionados nos próximos meses e utiliza modelos de IA desenvolvidos pelo laboratório Google DeepMind, que já havia antecipado capacidades semelhantes em dezembro passado.

A novidade faz parte do esforço da Alphabet para ampliar o uso de agentes de IA, sistemas capazes de perceber o ambiente e executar tarefas , também no entretenimento.

Além do assistente, a empresa lançou um perfil centralizado para gamers na Play Store que exibe conquistas, progresso em jogos e fóruns da comunidade, similar a outras plataformas de jogos.

O Google também introduziu ligas temporárias, começando com o popular Subway Surfers de 10 a 23 de outubro, em que jogadores podem acumular pontos virtuais e acessar benefícios, como descontos em dispositivos Pixel.

Essas iniciativas fazem parte da estratégia da empresa de aumentar engajamento em aplicativos Android e na Play Store, cujo segmento de assinaturas e vendas cresceu 20% no segundo trimestre, atingindo US$ 11,2 bilhões.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA;
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
  • Principais formas de atuação do especialista em IA;
  • Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialGames

Mais de Inteligência Artificial

Agências do governo dos EUA aprovam uso de modelo de IA da Meta

OpenAI amplia ChatGPT com recursos avançados, mas limita a planos Pro

Google Gemini e 1 Billion Summit lançam maior prêmio de cinema em IA do mundo

Como desenvolvedores estão usando a IA? Google divulga seu novo estudo, o Dora

Mais na Exame

Negócios

MIT revela como empreendedores estão usando IA para acelerar startups

Marketing

Kopenhagen lança barras de chocolate da Moranguinho e da Laranjinha

Inteligência Artificial

Agências do governo dos EUA aprovam uso de modelo de IA da Meta

Mercados

Oracle prevê levantar US$ 15 bilhões com emissão de títulos corporativos